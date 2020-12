Zie hoe de droogte Drenthe treft in documentaire Ons Droge Land

"De documentaire geeft een inkijkje in wat droogte voor invloed heeft op de natuur en het boerenbestaan", vertelt maker van de documentaire Matthijs Holtrop. "Het is een heel persoonlijke documentaire, bijvoorbeeld over hoe de droogte het werk en het leven van een familie beïnvloedt."

Zo zijn er de Hengelose boer Benno Rondeel en zijn zoon Koen. Samen vechten ze tegen waterbedrijf Vitens dat op een steenworp afstand miljoenen liters water per dag uit de bodem haalt. Ze vragen zich af of het nog zin heeft om het familiebedrijf voort te zetten, nu het gebied zo droog is.

Schapen vast in het veen

In Drenthe zien we de gevolgen van de droogte goed terug in het Bargerveen. Daar vertellen schaapherder Luuk Bos en boswachter Piet Ursem over wat droogte met het veen doet. Door de droogte kunnen schapen op meer plekken in het veengebied komen. Soms zijn die plekken nog niet droog genoeg en zakken de schapen weg in het veen. Heel gevaarlijk, want ze kunnen er niet meer zelfstandig uit komen. Toch is er ook één voordeel: door de aanleg van dijken, blijft er meer water in het gebied. Hierdoor kan het veenmos goed groeien.

Zorgen

Verder zien we in de documentaire dat het Gelderse waterschap zich zorgen maakt over de waterstand in de rivier de Berkel. En in Overijssel ziet Wim Eikelboom, een vrijwilliger die een stuk land onderhoudt in de buurt van Zwolle, dat de IJssel niet is ingericht op de droogte. Bovendien maakt hij zich grote zorgen over de waterverspilling bij bouwprojecten in de buurt.

Ook komen we meer te weten over Alphons van Winden, die op zijn site waterpeilen.nl bijhoudt hoe hoog de rivieren staan.