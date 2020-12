Eén coronadode en 78 nieuwe besmettingen gemeld in Drenthe

In Drenthe belandden geen nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. Uit de cijfers blijkt dat er één inwoner van onze provincie is overleden aan de gevolgen van de corona, het gaat om een inwoner van de gemeente Assen.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen was in de gemeente Emmen met twaalf gevallen. Daarna volgen de gemeenten Borger-Odoorn en Hoogeveen met elk tien positieve coronatesten. In de gemeenten Tynaarlo en Westerveld was het aantal nieuwe besmettingen het laagst. Die gemeenten telden beiden drie nieuwe gevallen.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 06-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 342 (+5) 0 0 Assen 1077 (+8) 21 8 (+1) Borger-Odoorn 482 (+10) 9 9 Coevorden 625 (+5) 22 7 Emmen 2364 (+12) 56 32 Hoogeveen 989 (+10) 33 15 Meppel 535 (+7) 13 5 Midden-Drenthe 515 (+5) 9 3 Noordenveld 329 (+6) 7 14 Tynaarlo 413 (+3) 13 12 Westerveld 225 (+3) 10 5 De Wolden 417 (+4) 16 6 Onbekend 12 0 0

Landelijke cijfers

Het RIVM meldt landelijk 6814 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 242 meer dan gisteren, toen kwam dit aantal uit op 6.577. De afgelopen 24 uur zijn 25 mensen aan het coronavirus overleden.