Tashi van Tibetmuseum na inbraak: 'Het is vaak raak in het Rensenpark'

In het museum van Tashi zijn werken van Tibetaanse kunstenaars te zien. Hij heeft met zijn initiatief een onderkomen gevonden in de voormalige dierentuin van Emmen en dat gebied werd omgedoopt tot Rensenpark.

Tashi Norbu is blij met zijn plek daar, maar hij maakt zich zorgen over de golf aan misdrijven daar. "Dit weekend was het raak bij mijn museum, maar het gebeurt hier veel meer. Een paar jaar geleden werden al schilderijen vernield bij een galerie, maar daarna volgden allerlei inbraken en diefstallen, bijvoorbeeld bij de stadsboerderij Emmen, een marketingbureau en bij het bedrijf dat bij ons in hetzelfde complex zit." Ondanks de inbraak kon het museum in Emmen dit weekend wel gewoon open. Ondertussen is Tashi Norbu bezig met een nieuw bewakingssysteem.

Gebruikers Rensenpark op hun hoede

Volgens de museumeigenaar valt de schade door de inbraak mee. "Ze hebben de deur er uitgehaald, die is niet eens kapot. En ze hebben alleen de kassa meegenomen, met zo'n 45 euro. Het alarm ging af en ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat ze niet verder naar binnen zijn gegaan en op de vlucht sloegen." Norbu is blij met deze afloop, maar hij is wel geschrokken. "Dit maakt me bezorgd, we zijn op onze hoede en dat geldt voor het hele Rensenpark. Eigenlijk elke gebruiker heeft hier al te maken gehad met diefstal of vernieling."

De schade aan de deur van het museum in het Rensenpark (Rechten: Tashi Norbu)

Professionele aanpak

Dat het Contemporary Museum of Tibetan Art tot nu toe nog geen inbrekers over de vloer heeft gehad, wijt Tashi Norbu aan het feit dat hij er vaak 's avonds nog rondloopt. "Ik loop vaak in de avond nog een rondje door het park. Het lijkt alsof de dader of daders dit wisten, ze hebben het heel professioneel aangepakt. Ze hebben in de vroege ochtend toegeslagen voordat het park opengaat. En ze kunnen waarschijnlijk goed klimmen. Het is een groot probleem, zeker nu in de pandemie. De daders hebben wellicht teveel tijd om dit soort dingen te doen."