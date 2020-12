Deelstra met ambulance naar ziekenhuis na geslaagde Olympische limietpoging

Andrea Deelstra (35) is na afloop van de marathon van Valencia met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. De atlete, die opgroeide in Dwingeloo, liep een eindtijd van 2 uur 28 minuten en 23 seconden. Zeven seconden onder de Olympische limiet voor de Spelen van Tokio.

Haar vriend Tjeerd Popkema, zelf ook marathonloper, ving haar na de wedstrijd op. "Na de finish zei ze meteen dat ze honger had. Ze heeft vervolgens verschillende dingen gegeten en ik denk dat het daar een reactie op is", laat Popkema vanuit Spanje weten.

'Niet aanspreekbaar'

"Ik kon haar nog net naar de hotelkamer begeleiden. Hier is ze vervolgens een half uur door de EHBO behandeld. En uiteindelijk is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Toen ik bij haar ging kijken was ze niet aanspreekbaar. Maar inmiddels is ze weer aardig goed gebekt", verklaart Popkema.

Tot 25 kilometer kon Deelstra, volgens haar vriend, redelijk ontspannen lopen. "We hebben vooraf goede afspraken gemaakt met andere lopers. Ze kwam in een groepje van acht mannen en vrouwen terecht en er werd goed samengewerkt. Dat is toch fijn. Want er stak een fris windje op. Het is hier ook maar negen graden. Vanaf 33 kilometer moest Andrea dat groepje laten lopen omdat ze kramp onder haar voeten kreeg."

Zorgen

Popkema volgde zijn vriendin met een stadsfiets en stak het parcours in Valencia op verschillende plekken af. "Ik heb me in de laatste kilometer wel zorgen gemaakt of ze het ging halen. Maar ik zag dat ze steeds zelf aan het rekenen was. Ze moest nog wel flink pushen aan het einde. Ik kon van veraf de finish zien en ik dacht eerst dat ze het niet gehaald had. Maar op de live-tracking zag ik dat het toch gelukt was", zegt Popkema opgelucht.

A-status NOC*NSF

Bijkomend voordeel voor Deelstra is dat ze vanaf nu weer een A-status heeft bij het NOC*NSF. Met die financiële ondersteuning kan ze rustiger naar de Olympische marathon van Tokio toewerken.

