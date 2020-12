Carbidteams blazen grote evenementen op oudejaarsdag af

In overleg met de Veiligheidsregio Drenthe hebben burgemeesters besloten dat er wel carbid geschoten mag worden, maar er gelden strenge regels. Zo mag er met maximaal vier personen geschoten worden. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Die zullen het dit jaar moeten hebben van het luisteren naar de knallen op afstand, in plaats van het toekijken hoe er geschoten wordt. Bovendien mag er geen vermaak zijn in de vorm van bijvoorbeeld een tent of een tap.

Halve dorp loopt uit voor carbidschieten

Dat is een groot verschil met hoe het er normaal in Rolde aan toe gaat op de laatste dag van het jaar. Zodra de eerste knallen klinken, komt het halve dorp kijken op de zandverstuiving bij het sportpark. Tientallen met carbid gevulde melkbussen liggen naast elkaar opgesteld en er is een grote tent met genoeg drank. Dat het dit jaar anders moet, is duidelijk.

Carbidteam De Zwoare Klasse wacht nog eventuele versoepelingen af, maar ziet het somber in. "Je mag maar met vier mensen bij elkaar zijn en dat is heel weinig", zegt Mark de Vries van de vriendengroep die het carbidschieten organiseert. "Dat is wat anders dan de bijna duizend mensen die normaal komen kijken. Als we het wel zouden doen, komen er vanzelf toeschouwers en dan is het voor ons niet te handhaven."

"We staan hier wel op privéterrein, maar het blijft erg lastig. We willen niet voor politieagentje spelen. Iedereen worstelt ermee en het is allemaal heel jammer", vindt De Vries. "We wachten de persconferentie nog af, maar de kans is groot dat we het afblazen."

Jaartje overslaan

Carbidteam V.I.P. uit Diever is het daarmee eens. Ook daar trekt het evenement jaarlijks honderden bezoekers. De organisatie heeft al besloten om het een jaar over te slaan. "Na de bouwvak beginnen we al met de voorbereidingen", vertelt Harm Jan Tabak van V.I.P. "We doen dit al een jaar of zestien, maar het is gewoon niet verantwoord om het dit jaar door te laten gaan."

De organisatie in Diever heeft nog wel nagedacht over mogelijke manieren om nog wel carbid te schieten, maar kwam er niet uit. "Dan hadden we bijvoorbeeld overal borden neer moeten zetten en alles strak moeten regelen, maar dan is de hele charme eraf. Het is nu even een jaartje niks."

Zorgen om nieuwe carbidgebruikers

De leden van beide teams gaan nu ieder voor zich misschien een paar keer in de tuin knallen. Door het vuurwerkverbod maken ze zich wel zorgen over mensen die dit jaar voor het eerst carbid gaan schieten. "Ik bang voor veel slachtoffers door carbid", spreekt Tabak zijn angst uit. "Het is niet zomaar een lontje aansteken. Als er veel ongelukken gebeuren, kan het zijn dat er voor volgend jaar extra strenge maatregelen komen en dan zijn wij daar de dupe van."