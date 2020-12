De week van Drenthe: Mondkapjes verplicht en koning werkt in Emmen

Het is nog een paar maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege de coronamaatregelen zullen de stembureaus deze keer waarschijnlijk drie dagen open blijven in de vier grootste dorpen van Aa en Hunze. Daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig. De oplossing hiervoor zien ze in Aa en Hunze in samenwerking met sportverenigingen.

Mondkapjes verplicht

Sinds afgelopen dinsdag is het verplicht om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Toch zijn er ook mensen die vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking geen mondkapje kunnen dragen. De gemeente Noordenveld roept daarom op om ook rekening te houden met deze mensen.

Edelhert voorlopig gered

Al tweeënhalf jaar leeft er een edelhert in Drenthe en voorlopig wordt het beest niet afgeschoten. Dat maakte de provincie bekend. En dat leidde tot blijdschap bij IVN-directeur Mark Tuit, die een petitie was gestart om het dier te behouden.

Koning werkt in Emmen

Het was een opvallend verhaal van Boa Mo deze week. De toezichthouder van het Rensenpark in Emmen dreigt mogelijk te vertrekken en wel om een bijzondere reden. Hij moet zijn overleden oom opvolgen als koning van een koninkrijkje in het West-Afrikaanse land Benin. Daar zit hij zelf niet op te wachten. "Ik heb weliswaar vier vrouwen in Benin, maar als ik koning word zit ik alleen maar in mijn paleis en wordt alles voor mij geregeld. Ik ben 100 procent Nederlands en ik wil hier blijven."

Ook was er spanning in Gasselte, want ligt er nou een hunebed onder de heuvel of niet? "We kunnen nu alleen zien dat er verstoringen zijn, niet of er een hunebed ligt. Maar misschien kan dit aanleiding zijn voor verder onderzoek", zegt afstudeerstudent Sander Kremer. Komende week worden de resultaten van het grondradaronderzoek verwacht.

Ambulancezorg: 'Meer te maken met emoties'

Leonie en Jennifer werken als verpleegkundige op de ambulance. Sinds de eerste coronagolf zijn er veel dingen veranderd. "Ik vind dat wij veel meer te maken hebben met emoties, zowel van de patiënt als van familieleden en omstanders", vertelt ambulanceverpleegkundige Leonie. "Het is heftig." Ook moeten ze zich meerdere keren per dag in een beschermend pak hijsen. Voor de komende feestdagen houden de twee hun hart vast. "Ik denk dat we wel verstandig moeten zijn en pas op de plaats moeten nemen en de regels echt in acht moeten nemen."