Fred de Boer blijft bij ACV

Ook assistent-trainer Robin Witte blijft de club in de huidige functie trouw. Witte was in het verleden bij ACV assistent van de hoofdtrainers Hendrik Oosting en Hans de Jong. Het volgend seizoen vormt hij voor het derde jaar een duo met Fred de Boer.

Beide trainers benadrukken dat de samenwerking prima verloopt. Witte: "We vullen elkaar aan." Dat een oefenmeester bij een club in totaal minstens negen seizoenen volmaakt is - zeker in deze tijd - bijna uniek te noemen. Fred de Boer: "Ik ervaar het ook als bijzonder. De samenwerking met Robin, maar ook met de tc en de overige stafleden is uitstekend. Dat is erg belangrijk, zeker nu we de tegenwind hebben van corona. In tien maanden hebben we vier competitiewedstrijden gespeeld en één bekerduel. Laten we hopen dat op een of andere manier het volgend seizoen normaal verloopt."