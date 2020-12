Van spelcomputer naar kniepertjesijzer: opgelichte Kevin wil geld terugverdienen

Het is het moment waar veel gamende jongeren naar uitkijken: de release van een nieuwe spelcomputer. Zo ook Kevin uit Gasselte. Dat hij niet de enige was, bleek al door de verkoopcijfers van de Playstation 5. Er zijn veel minder spelcomputers beschikbaar dan dat er vraag naar is. Alles was binnen een mum van tijd uitverkocht, maar Kevin vond een website waar er nog wél een te bestellen was.

Het lijkt erop dat Kevin van het verdiende geld tóch weer een spelcomputer kan kopen. (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

"Op 18 november kwam de Playstation 5 bij veel winkels online", vertelt Kevin. "Maar toen ik er een wilde bestellen, was hij bij de bekende elektronicawinkels uitverkocht. Toen ben ik op Google gaan zoeken op 'Playstion 5 kopen' en stond deze site bij de bovenste suggesties."

Kevin heeft het over ps5online.nl. "De site zag er netjes uit en ik heb reviews erover opgezocht. Die waren positief en de website stond ook niet aangeduid als verdacht op politie.nl. Je kon veilig betalen via iDeal en dat heb ik gedaan." De Playstation werd in het digitale winkelmandje geladen en Kevin drukte op de knop 'betalen'. Hij was 500 euro lichter, maar binnenkort een nieuwe spelcomputer rijker. Dacht hij.

Dit kon weleens oplichting zijn" Kevin Eefting

Voor de zekerheid stuurde Kevin direct een mailtje naar de helpdesk met de vraag of de bestelling goed was overgekomen. "Een dag later kreeg ik een vreemd mailtje terug. Er moest nog iets handmatig worden aangepast, maar dan was het in orde. Ik ben weer gaan zoeken op reviews van ps5online.nl en toen las ik de eerste slechte berichten. Dit kon weleens oplichting zijn."

Ineens was de klantenservice niet meer bereikbaar en de track & trace-code, die Kevin zou ontvangen, bleef uit. Op dinsdag zou de Playstation bezorgd worden. "Ik heb de hele dag zitten wachten, maar er kwam niks. Toen was het wel duidelijk dat het om oplichting ging."

Kevin verkoopt de pakjes met 15 kniepertjes in het dorp en aan vrienden en familie. (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Kevin is niet de enige die opgelicht is door de fraudeurs achter ps5online.nl. In heel Nederland zijn gamers de mist ingegaan en hebben ze een spelcomputer op deze website gekocht. Juist doordat het product zo populair en tegelijkertijd schaars is, is het een ideaal lokaas voor digitale oplichterij.

Op de website van Fraudedesk staat inmiddels een waarschuwing voor nepwebshops die een Playstation 5 lijken te verkopen. Voor Kevin en andere kopers op ps5online.nl komt die melding te laat. De site heeft in een week voor veel slachtoffers gezorgd.

Waar veel vrienden van Kevin de Playstation 5 wél hebben gekocht, blijft Kevin spelcomputerloos achter. Hij had zelfs zijn oude Playstation alvast verkocht, zodat hij dat verdiende geld ook kon gebruiken voor de nieuwste versie. Nu moet hij nog maanden -zo lang kan het duren tot er weer Playstations beschikbaar zijn- wachten tot hij weer kan gamen en daarvoor moet hij wederom 500 euro betalen.

De hele tafel ligt vol vers gebakken kniepertjes. (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Om zijn geld terug te verdienen bedacht Kevin een origineel plan: zelfgebakken kniepertjes verkopen. Samen met zijn ouders bakt hij ze in de schuur in de achtertuin. "Mijn moeder bereidt de deegballetjes en die bakken we in de kniepertjesijzers. De kniepertjes doen we vervolgens per vijftien stuks in plastic zakjes en die verkopen we."

De eettafel van de familie Eefting ligt na een paar avonden bakken vol zakjes. Die worden voor 2,50 euro verkocht aan dorpsgenoten, familie en vrienden en dat loopt goed. Zelfs via Facebook kwamen al veel aanvragen binnen. "Als ik zo doorga, haal ik de 500 euro wel en als ik dat bij elkaar heb, haal ik de Playstation wel bij een echte winkel", verzekert Kevin.