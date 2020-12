Gerechtshof buigt zich over de zaak Sharleyne

Het OM verdenkt de inmiddels 41-jarige vrouw van doodslag op haar destijds 8-jarige dochter. Sharleyne werd in de nacht van 8 juni 2015 dood gevonden onderaan flat De Arend in Hoogeveen, waar ze met haar moeder op de tiende verdieping woonde. J. ontkent dat ze iets met de dood van haar dochter te maken heeft.

'Overweldigend bewijs'

Het OM stelt dat de vrouw haar dochter eerst heeft geprobeerd te wurgen en haar daarna van de flat heeft gegooid of heeft laten vallen. De officieren van justitie zeiden tijdens de rechtszaak in Assen in 2018 dat daarvoor genoeg bewijs was. Sébas Diekstra, de advocaat die Sharleynes vader Victor Remouchamps bijstaat, noemde het bewijs zelfs 'overweldigend'.

De ouders van Sharleyne waren al lange tijd uit elkaar en het gezin kreeg hulp van jeugdzorg. Moeder J. worstelde met een alcoholprobleem en zij en Remouchamps konden niet meer met elkaar door één deur. In zijn ogen is er maar één iemand schuldig aan de dood van hun dochter en dat is J.

Toen het Openbaar Ministerie in het najaar van 2015 concludeerde dat er te weinig aanleiding was om haar te vervolgen, startte hij een klachtprocedure bij het gerechtshof. Dat besloot anderhalf jaar later dat het OM dat alsnog moest doen, omdat er wel degelijk aanwijzingen waren voor een misdrijf.

'Toen ik haar zag liggen, werd alles zwart'

In juni 2018 diende de rechtszaak tegen J. in Assen. Daarbij eiste Remouchamps een schadevergoeding van 100.000 euro. Toen bleek ook dat het contact tussen hem en zijn dochter in de periode voor haar dood niet goed was. Het meisje kon niet met zijn nieuwe vriendin overweg en hij liet jeugdzorg weten dat Sharleyne zijn leven verpestte.

Moeder Heleen J. erkende dat ze fouten heeft gemaakt tijdens de opvoeding, door soms te veel te drinken en haar dochter ook een paar keer 's avonds alleen thuis te laten. Ze bleef erbij dat ze van de val van Sharleyne niks had meegekregen.

Ze had de avond ervoor ruzie met haar dochter gehad en te veel gedronken. Rond middernacht was J. naar bed gegaan. Na een tijd was ze wakker geworden en voelde ze dat het tochtte. Het bed van Sharleyne was leeg en haar raam, dat als een deur naar buiten kon draaien, stond open, constateerde ze.

Heleen J. met haar advocaat in de rechtbank in Assen (Rechten: Annet Zuurveen)

Volgens J. ging ze daarna de galerij op en keek ze over de reling. "Toen zag ik haar liggen. Daarna werd alles zwart", vertelde Heleen J. in de rechtbank. Het was tegen half twee toen twee andere flatbewoners het meisje en haar knuffel vonden. Ze waren afgekomen op een geluid buiten. Toen ze naar boven keken, zagen ze een vrouw vanaf de tiende verdieping naar beneden kijken.

Ruzie en een briefje

Dat ze daarna niet naar haar dochter ging, maar in de flatwoning van een vriend bier haalde en naar haar auto liep, is allemaal verdacht volgens het Openbaar Ministerie. Ook de verklaring waarmee de bovenbuurman twee jaar na het drama op de proppen kwam, droeg volgens het OM bij aan het bewijs. Hij had ruzie gehoord in de woning onder zich, daarna een bonk en iets wat over de reling viel.

Daarnaast zaten er blauwe plekjes in de hals van Sharleyne en puntbloedingen in de ogen van het meisje. Wurgletsel, aldus een Belgische deskundige die door het OM was ingeschakeld. Het briefje op Sharleynes kamer waarop ze 'Mama, ik haat je' had geschreven sprak ook niet in J.'s voordeel. Het OM sloot zelfmoord of een (slaapwandel)ongeluk uit en eiste tien jaar cel tegen Heleen J.

Gebrek aan bewijs

De rechtbank veegde al het vermeende bewijs van tafel. Over de laat afgelegde verklaring van de bovenbuurman had ze te veel twijfels om hem mee te nemen voor het bewijs. Dat twee andere flatbewoners die Sharleynes moeder kort na de val op de galerij naar beneden zagen kijken, zegt ook nog niet dat zij haar gegooid heeft of heeft laten vallen, stelde de rechtbank.

Wat zwaar meewoog voor de drie rechters is dat twee forensisch deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut geen misdrijf konden vaststellen. De blauwe plekken en bloedinkjes in haar ogen konden ook tijdens de val zijn ontstaan en tijdens die val leefde ze nog, concludeerde de eerste. Haar collega ging ervan uit dat de blauwe plekken in de hals niet door de val kwamen. Maar volgens haar konden die net zo goed zijn ontstaan doordat Sharleyne zich in de dagen voor de val had gestoten.

Kortom, van het door Diekstra benoemde 'overweldigende bewijs' bleef in de rechtbank niks overeind. De rechters konden niet vaststellen dat J. een misdrijf heeft gepleegd.

Nieuwe deskundigen

Het gerechtshof heeft in aanloop naar vandaag drie nieuwe deskundigen naar de zaak laten kijken: een Britse forensisch deskundige op het gebied van valletsel bij kinderen heeft de zaak bekeken, een expert op het gebied van de werking van het geheugen heeft de verklaring van de bovenbuurman onder de loep genomen en een slaapwandeldeskundige heeft zich verdiept in de mogelijkheid dat Sharleyne in de fatale nacht al slaapwandelend zelf over de reling op de galerij is geklommen.

Over hun conclusies wordt naar verwachting morgen meer bekend, want dan worden zij door het hof verhoord over hun rapporten. Ook de drie eerder ingeschakelde forensisch deskundigen worden dan, net als in de Asser rechtbank, aan de tand gevoeld.

Strafzaak duurt vier dagen

Vandaag mag Heleen J. eerst zelf haar verhaal doen bij het hof. Haar moeder en een buurvrouw uit de flat worden bovendien als getuigen gehoord. Ook komen Victor Remouchamps en advocaat Diekstra aan het woord over de schadeclaim. Donderdag komt het OM opnieuw met een strafeis en volgende week maandag is het tijd voor het pleidooi van J.'s advocaat Paul van Jaarsveld.

Voorafgaand aan de zaak wilden zowel hij als het Openbaar Ministerie niks zeggen.

