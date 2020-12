KNVB voert namens alle Drentse amateurclubs actie op Malieveld

De voetbalbond KNVB is het zat dat het amateurvoetbal stilstaat. Daarom heeft de organisatie namens alle amateurclubs in Nederland met zo'n duizend voetbalshirts het woord 'STIL' op het Malieveld afgebeeld.

Daarmee wil de KNVB aandacht vragen voor de amateurverenigingen die vanwege de coronamaatregelen vanaf 13 oktober niet meer in actie kunnen komen.

Gezondheid

"Ruim 600.000 volwassen amateurvoetballers staan stil. Zij zitten al maandenlang thuis terwijl sporten en bewegen juist zo hard nodig zijn voor hun gezondheid en weerstand." Volgens de Nederlandse voetbalbond is teamsport juist geschikt in de strijd tegen problemen zoals te weinig bewegen, overgewicht en eenzaamheid. Bovendien kan voetballen in de buitenlucht veilig, aldus de KNVB.

"Maar dit mag slechts in groepjes van vier of eerder zelfs twee. Dat is voor een team nauwelijks te doen, laat staan week in week uit vol te houden." Jeugdteams mogen binnen de eigen vereniging trainingspotjes spelen, maar "zijn dit na twee maanden ook wel beu".

Volgens de voetbalbond blijft dit allemaal niet zonder gevolgen. "Veel Nederlanders zijn vanwege de coronamaatregelen minder gaan sporten of hier zelfs helemaal mee gestopt, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF", aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB.

Plan B

De bond wil dat volwassenen weer in teamverband kunnen trainen. In de buitenlucht met anderhalve meter afstand. "En laat jeugd lokaal wedstrijden spelen, een zogenaamde 'fietscompetitie'. Dat geeft ze weer een impuls om te blijven sporten terwijl de reisbewegingen minimaal blijven", vervolgt Van der Zee. "We sluiten de ogen niet voor de coronacijfers." De KNVB wil daarom de kantines en kleedkamers nog gesloten houden. "Maar laten we ook kijken naar wat nu al wél veilig kan."

Nederland heeft bijna 3.000 amateurvoetbalverenigingen. Waarschijnlijk hebben de clubs nog geen zicht op versoepeling van de maatregelen. Morgen maakt het kabinet daar tijdens een persconferentie meer over bekend.

