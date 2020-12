Moeder Sharleyne: ‘Zij is het beste wat mij is overkomen’

"Ze was niet in het appartement en ook niet op de balustrade. Toen ben ik over de reling gaan kijken en ja, het was verschrikkelijk." Heleen J. barstte vanochtend kort na het begin van de zitting bij het hof in Leeuwarden in huilen uit bij de herinnering aan haar dochter Sharleyne.

Het gerechtshof begon vanochtend even na negen uur met het hoger beroep in de zaak Sharleyne. De 41-jarige J. wordt verdacht van moord of doodslag op haar destijds 8-jarige dochter door haar te wurgen en haar van tien hoog van flat De Arend in Hoogeveen te gooien of te laten vallen.

'Lief en zorgzaam'

J. is duidelijk gespannen tijdens het verhoor door de voorzitter van het hof. Beide keren schiet ze vol als het gaat over wat ze zag toen ze tijdens het zoeken naar haar dochter over de reling keek. "Sharleyne is het beste wat mij is overkomen. Ze was hartstikke lief en zorgzaam en had veel vriendinnen", vertelt ze geëmotioneerd.

"Ze maakte bijna elke dag wel een tekening voor mij of mijn ouders en deed altijd graag spelletjes. Ik heb alleen maar positieve herinneringen aan haar." Van die nacht staat alleen het beeld van haar overleden dochter onderaan de flat nog steeds op haar netvlies, zegt J.

"Ik was compleet in paniek en weet niks meer. Het is zwart in mijn geheugen, waardoor ik veel vragen niet kan beantwoorden. Dat frustreert heel erg." De voormalige inwoonster van Hoogeveen vertelt het hof dat ze nu nog minder kan herinneren als gevolg van alle stress, waar ze veel last van heeft.

Doffe knal

Tijdens het verhoor door de raadsheren (rechters van het gerechtshof) herhaalde J. de verklaring die ze in 2018 ook bij de rechtbank in Assen heeft afgelegd. Ze ging rond middernacht naar bed, werd wakker van tocht langs haar gezicht en ging uit bed. "Toen zag ik dat Sharleynes bed leeg was. Haar dekbed was weggefrommeld."

Twee andere flatbewoners die een doffe knal zeggen te hebben gehoord, zagen haar boven op de balustrade lopen en naar beneden kijken. J. kan zich niet herinneren dat ze die twee mannen heeft gezien, zegt ze. "Het eerste wat ik me herinner is dat ik op het politiebureau in Hoogeveen zat."

De twee politieagenten die haar aanhielden, verklaarden later dat J. hen uit zichzelf vertelde dat ze die avond ruzie had gehad met haar dochter en dat Sharleyne had gezegd dat ze haar haatte. Ook vertelde ze dat haar dochter een afscheidsbriefje had geschreven. In de kamer van het meisje vond de politie later ook briefje met daarop 'Mama, ik haat je'.

'Helemaal kapot'

J. kan zich niet herinneren wat ze tegen de agenten heeft gezegd, vertelt ze vanochtend. Waarom ze - eenmaal buiten - überhaupt niet naar het lichaam van haar dochter liep, maar naar haar auto, weet ze ook niet meer. Op de vraag waarom ze pas in 2017 haar verhaal aan de politie vertelde en niet meteen na haar aanhouding in 2015, herhaalt ze dat ze zweeg op advies van haar advocaat. "Ik was toen ook helemaal kapot."

Ze erkent dat ze ongeveer tien biertjes had gedronken de avond voor het drama, omdat ze veel stress had. Ze was bezig met het schrijven van e-mails aan het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG), door wie zij, haar ex en Sharleyne werden begeleid. De drank dempte haar stress, erkent ze.

De stress kwam volgens haar door de vechtscheiding waarin ze zat en omdat haar ex de afspraken met het CJG steeds niet nakwam. J: "Hij stelde Sharleyne teleur." Dat het CJG overwoog om Sharleyne onder toezicht te stellen wist zij op dat moment niet, vertelt ze.

Op de vraag wat er volgens haar is gebeurd in de nacht van 8 juni, weet ze geen antwoord. Als de raadsheren vragen naar haar vermoedens, wijst ze naar haar ex, Victor Remouchamps. Maar voor zijn betrokkenheid zijn geen aanwijzingen gevonden. Hij komt straks aan het woord, als hij zijn slachtofferverklaring voorleest.

