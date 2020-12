Drentse horeca met posters in actie: 'Het kan zo niet langer'

De actie #BlackMonday is opgezet door Koninklijke Horeca Nederland. Met de aankondiging van een 'opheffingsverkoop' vragen horecaondernemers op ludieke wijze voor meer financiële steun, omdat ze al maanden zonder inkomsten zitten. En ze willen zo snel mogelijk van het kabinet horen wanneer de deuren weer geopend mogen worden.

'Reserves zijn op'

Antje Dijkstra, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Assen, plakt de gevel van haar eigen zaak vol met posters. Ze stelt dat veel horecazaken om dreigen te vallen en dat nu echt snel hulp nodig is. "Met deze actie willen we laten zien dat onze reserves op zijn. Het kan zo niet langer. We hebben veel meer financiële steun nodig."

Dijkstra, eigenaresse van Antje's Taverne, ziet het somber in als de situatie voor horecaondernemers blijft zoals die nu is. "Ik verwacht dan dat een groot aantal zaken in Assen failliet gaat. Het is heel vervelend om te zeggen, maar je hebt als ondernemer gewoon geen reserves meer. Je krijgt wel hulp, maar dat is niet voldoende. Je blijft met een financieel gat zitten. En daar komen de sociale lasten, pensioenen, water, gas, elektra en huur nog overheen."

Ze hoopt dat het kabinet op korte termijn met een duidelijk toekomstplan voor horecaondernemers komt. "Geef in ieder geval perspectief. Noem een datum waar we met z'n allen naartoe kunnen werken. Dat hoeft niet eens met Kerst te zijn, maar we hebben echt duidelijkheid nodig."

Kettingreactie

Volgens Dijkstra is een heropening van de horeca binnen de huidige coronamaatregelen prima mogelijk. "Ik denk dat KHN met een heel mooi plan is gekomen hoe mensen toch veilig naar de horeca kunnen gaan. Je kan beter dertig mensen in je zaak hebben dan helemaal dicht zijn. Op die manier komt er toch nog geld binnen. Zoals het nu gaat, houden we het niet langer vol. En het is een kettingreactie: ook leveranciers en producenten komen in de problemen."

Bekijk hieronder de video met Antje Dijkstra: