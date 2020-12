HartKliniek komt met vestiging in Drenthe

De HartKliniek zet zich ook in voor specialistische kennis over het vrouwenhart (Rechten: Jorge Romero via Pixabay)

Hoogeveen krijgt een HartKliniek. Volgende week maandag wordt de nieuwe locatie in gebruik genomen. Daarmee is Hoogeveen de eerste Drentse vesting van de organisatie.

De vesting komt aan het Kaaplaantje vlak bij het centrum in Hoogeveen. Bij de zoektocht naar de nieuwe locatie is volgens de organisatie gekeken naar het contact met de huisartsen, de leeftijd van de inwoners, de beschikbare ruimte en de behoefte die zich uitte op sociale media.

Het is de twaalfde locatie van de HartKliniek in Nederland. De organisatie is zeven jaar geleden opgericht en zet in op meer aandacht voor de patiënt. Met name als het gaat om kortere wachttijden, rechtstreekse lijntjes bij de benadering en specialistische kennis over onder andere het vrouwenhart.

Samenwerking met ziekenhuis

De kliniek werkt nauw samen met huisartsen en ziekenhuizen in de buurt. Operaties voert de organisatie niet uit. Wanneer een operatie nodig is, zal de patiënt in het ziekenhuis worden behandeld.