'Met vrijspraak Heleen J. is rechtbank verkeerde weg ingeslagen'

Volgens de advocaat, die Sharleynes vader Victor Remouchamps bijstaat, is er genoeg bewijs om Heleen J. (41) te veroordelen voor doodslag. Remouchamps is ervan overtuigd dat zijn ex J. het meisje van de Hoogeveense flat heeft gegooid.

Hij was zelf niet in de zittingszaal in Leeuwarden om zijn slachtofferverklaring voor te lezen. Daarvoor was hij te emotioneel, vertelde Diekstra. "De implicatie van de verdachte dat hij mogelijk betrokken zou zijn bij de dood van Sharleyne was genoeg voor hem om tegen het plafond aan te zitten." Remouchamps volgde de zitting in een andere zaal.

Bovenbuurman

Diekstra las ook de verklaring voor die de bovenbuurman van Heleen J. en haar dochter Sharleyne had afgelegd. Hij verklaarde dat hij in de fatale nacht van 8 juni 2015 een lang gesprek in de woning onder zich had gehoord en daarbij de stemmen van Sharleyne en haar moeder herkende. Na een tijdje hoorde hij zo'n harde bonk, dat zijn bed ervan trilde. Daarna hoorde hij getik bij de reling.

De man meldde zich twee jaar na de val van Sharleyne opnieuw. Hij verklaarde dat hij het verhaal ook in 2015 al aan de politie had verteld, alleen was die verklaring blijkbaar nergens vastgelegd. De rechtbank sloot hem uit van het bewijs, omdat de herinneringen van de man beïnvloed konden zijn door alles wat hij sinds 2015 over de zaak Sharleyne had gehoord en gelezen.

Heleen J. ontkent alle betrokkenheid bij de dood van haar dochter. Ze vertelde dat ze 's nachts geen gesprek met Sharleyne heeft gehad. "En als hij een harde bonk heeft gehoord, had ik die ook moeten horen, maar ik heb niks gehoord", vertelde ze.

Lagere schadevergoeding

Victor Remouchamps eiste bij de rechtbank in Assen honderdduizend euro schadevergoeding, maar dat bedrag is nu gehalveerd. Het draait om shockschade, legde Diekstra uit. "Vijftigduizend euro vinden wij een passend bedrag", aldus de advocaat. Zijn cliënt kampt met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Die heeft hij opgelopen door onder meer het zien van Sharleyne nadat ze was overleden. Omdat het lichaam van het meisje ernstig verminkt was, raadden mensen van slachtofferhulp hem aan niet naar het mortuarium te gaan, maar hij deed dat wel omdat hij afscheid wilde nemen. "Hij heeft zichzelf hiermee geconfronteerd", reageerde J. in de rechtszaal. "Dat hij haar zo heeft gezien, was zijn keuze."

'Letterlijk en figuurlijk gebroken'

In zijn slachtofferverklaring schreef Remouchamps hoe hij zijn onherkenbaar verminkte dochter in zijn armen heeft genomen en haar nagels nog heeft geknipt. Omdat het Openbaar Ministerie de zaak tegen zijn ex J. in eerste instantie seponeerde, moest hij naar eigen zeggen zelf onderzoek doen om de zaak voor de rechter te krijgen. Hij moest daardoor ook allerlei dossiers doorlezen met daarin foto's van Sharleyne na haar dood.

"De beelden van mijn meisje liggend op het trottoir krijg ik niet meer van mijn netvlies", schreef Sharleynes vader. "Ik ben letterlijk en figuurlijk gebroken. Het suist in mijn hoofd en ik hoor steeds mijn dochter praten." Hij heeft geen lol meer in het leven. "Vroeger genoot ik van elke dag. Nu kijk ik de dag weg. De kleuren zijn weg, alles is zwart en wit. Het maakt me intens verdrietig en boos."

Getuigenverhoor

Vanmiddag werden ook twee getuigen gehoord. Heleen J.'s moeder vertelde liefdevol over haar vrolijke kleindochter die mede door haar en haar man werd opgevoed. Ze had Sharleyne op de dag voor haar dood nog gezien en toen was er volgens haar niks aan de hand.

Dat zei ook de moeder van Sharleynes beste vriendinnetje uit de flat, die eveneens onder ede werd gehoord. "Ze was echt een darteltje. Een heel leuk en vrolijk kind", aldus de Hoogeveense. De middag voor haar dood had Sharleyne bij haar en haar dochter gebarbecued. "Toen mijn ex me de volgende ochtend wakker belde en zei dat Sharleyne was overleden, werd ik boos. Ik geloofde er niks van, want ze was in goede gezondheid bij ons weggegaan."

Morgen komen zes deskundigen aan het woord: vier forensisch deskundigen die praten over het letsel van het meisje, één geheugendeskundige die zich heeft verdiept in de verklaring van de bovenbuurman en een slaapwandeldeskundige.

