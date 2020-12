Olympiër Deelstra weer bijgekomen van allergische reactie

Deelstra stelt iedereen gauw gerust: "Dit komt niet omdat ik me overmatig heb ingespannen. Na de finish had ik zin in eten en mijn voorraadje was op, dus we gingen snel terug naar het hotel."

Haar vriend blijkt in het bezit te zijn van een aantal energiereepjes. Ze werkt gauw een aantal naar binnen, maar dan gaat het mis: "Ik heb veel allergieën en een Spaanse verpakking is toch iets moeilijker te lezen dan een Nederlandse."

Shocktoestand

De vraatzucht heeft een heftige allergische reactie tot gevolg, vertelt ze: "Na tien minuten belandde ik in een shocktoestand, waarna ze me in de ambulance naar het ziekenhuis hebben gebracht. Het was enorm schrikken voor mij, voor mijn vriend, mijn management en de mensen die met mij mee waren." Ze is inmiddels weer helemaal de oude.

A-status

Deelstra haalde gisteren op het nippertje een olympisch ticket binnen voor Tokyo: "Het is een opluchting dat het binnen is." Met haar prestatie heeft ze weer een A-status bij het NOC*NSF en dat betekent dat ze meer financiële armslag heeft: "Dat is een erg geruststellende gedachte."