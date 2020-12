Waarderingsprijs voor Stichting Kinderkamp: 'Fantastische opsteker'

De waarderingsprijs 'Hét compliment van Drenthe' gaat dit jaar naar de vrijwilligers van Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe. Aan de prijs was een bedrag van drieduizend euro gekoppeld, dat de stichting maar wat goed kan gebruiken. "Dit is een fantastische opsteker", jubelde bestuurslid Soraya van der Veen na het verlossende woord van de jury. Ze kon haar geluk dan ook niet op.

Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe organiseert elke zomer met zo'n twintig vrijwilligers een kinderkampweek voor kinderen die in armoede leven of in een kwetsbare thuissituatie opgroeien. Hoe belangrijk dit is, benadrukte de jury tijdens de prijsuitreiking. Van der Veen kreeg er door uitzinnige vreugde amper wat van mee. "Ik krijg het jurycommentaar nog toegestuurd, dan kan ik het nog even rustig nalezen. Ik kan de exacte woorden van gedeputeerde Hans Kuipers niet eens meer voor de geest halen, zo blij was ik toen ik hoorde dat we hadden gewonnen."

Andere finalisten

De andere vier finalisten: Dorpscoöperatie de Brug, Sportvereniging Tynaarlo, Stichting Griendtsveenpark en drie Voedselbanken in Drenthe, ontvingen een aanmoedigingspluim van vijfhonderd euro. Van der Veen had niet graag in de schoenen van de jury gestaan, vertelde ze vlak na de prijsuitreiking. "Alle genomineerden zijn geweldige vrijwilligersorganisaties. Ga er maar aan staan om daar dan de beste uit te plukken."

De vrijwilligers van Stichting Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe nemen er elk jaar speciaal vakantie voor op om te zorgen dat ongeveer veertig kinderen die in armoede leven van een zomerkamp kunnen genieten. "Zelf doe ik het tien jaar, maar we hebben ook vrijwilligers die het al twintig jaar doen. En dat gebeurt met hart en ziel", legt Van der Veen uit.

Mooiste compliment

De provinciale waarderingsprijs en de daaraan gekoppelde geldprijs komt als geroepen, zegt het bestuurslid. "Van dat geld kunnen we bijvoorbeeld de boerderijhuur betalen tijdens een kamp. Wij moeten het vooral van giften en donaties hebben en midden in een coronacrisis is dat toch iets wat minder snel wordt gedaan. We hebben dan ook een minder jaar achter de rug, maar zo'n prijs maakt veel goed. Bovendien komt ons vijftigste kinderkamp eraan."

Van der Veen kijkt er alweer naar uit: "Nadat we deze prijs hebben ontvangen, klinkt het misschien wat soft, maar het allermooiste compliment dat wij kunnen krijgen is toch echt van de kinderen zelf", vindt ze. Kinderen merken volgens haar jaren later nog steeds de positieve gevolgen van het kamp. "Ze vertellen ons dan heel eerlijk dat wij ze het gevoel geven dat ze ertoe doen. En als je zoiets hoort, word je heel snel creatief met weinig geld."

Met 'Hét compliment van Drenthe' wil de provincie Drenthe vrijwilligers in het zonnetje zetten en hen een kans geven om wat extra's te doen met een geldbedrag van drieduizend euro voor een vereniging, club, initiatief of organisatie. Dit jaar stond het thema armoede centraal.