Als sardientjes in een blik: volle bussen wekken irritatie

Het is druk in de bus in Stadskanaal, laten camerabeelden in een bus zien (Rechten: RTV Noord)

Ondanks de coronamaatregelen is het in bussen nog regelmatig veel te druk. Hoewel het niet mogelijk is om in de bus altijd anderhalve meter afstand te houden, is het wel de bedoeling dat inzittenden elkaar zoveel mogelijk de ruimte geven. Maar dat lukt amper, zeggen buschauffeurs.

Deze buschauffeurs willen niet met naam- en toenaam genoemd worden uit angst voor consequenties van hun werkgever, maar laten tegenover RTV Noord weten dat het regelmatig misgaat. Vooral buiten de steden kampen buschauffeurs met drukke bussen, voornamelijk omdat studenten van het openbaar vervoer gebruikmaken.

Chauffeurs en reizigers erkennen probleem

"Heeft iemand al zo'n volle bus gehad?", stuurt een buschauffeur in een WhatsAppgroep met andere chauffeurs, terwijl hij de foto meestuurt van buspassagiers die als sardientjes in een blik zitten. Andere chauffeurs in de groepsapp reageren bevestigend.

En niet alleen chauffeurs erkennen het probleem. Reizigers bevestigen het beeld ook, onder wie de 16-jarige Roos. Zij maakt dagelijks gebruik van de lijn waarin de foto genomen is. "Het is vaak te druk in de bus. Dan staan wij tegen elkaar aan. Het is heel gek, helemaal nu met corona."

Ze doet haar verhaal terwijl ze staat te wachten bij een halte in Valthermond. Vlak nadat ze het probleem kenbaar heeft gemaakt, komt de bus vanuit Stadskanaal aanrijden. 'Sorry, bus vol', staat voorop de bus, die als eindbestemming Emmen heeft. "Zie je, dit bedoel ik dus", zegt ze zuchtend.

'Meestal in ochtendspits'

Qbuzz laat weten wekelijks overleg te hebben met onder meer scholen en opdrachtgever OV-Bureau Groningen Drenthe over de drukbevolkte bussen. Volgens Qbuzz zijn de problemen incidenteel en vinden ze meestal plaats in de ochtendspits op lijnen richting middelbare scholen. "Daar moeten scholieren meer fysiek aanwezig zijn dan op het mbo, hbo en de universiteit", legt woordvoerder Michel van der Mark uit. Daardoor beginnen hun lessen minder verspreid over de dag en ontstaat er op bepaalde momenten drukte.

Deels valt de drukte te wijten aan het seizoen. "Na de herfstvakantie is het kouder en regent het meer. Daardoor gaan meer mensen met de bus. De fiets is mooi, maar voor langere afstanden is de bus dan een alternatief. We roepen scholieren en studenten dan ook op om eens een bus eerder of later te nemen zodat het rustiger blijft", zegt Van der Mark.

Piekdrukte opvangen

Hij is zich ervan bewust dat dit eenvoudiger is in steden, dan op het platteland. In de stad staan 's ochtends en 's middags bussen klaar om piekdrukte op bepaalde lijnen op te vangen. Buiten de stad is dat lastiger. Van der Mark legt uit dat dit komt vanwege de krappe financiële situatie waarin OV-bedrijven sinds de coronacrisis zitten.

Buschauffeurs die regelmatig te kampen hebben met drukke bussen, kunnen hier melding van maken. Op lijnen waar sprake is van te drukbevolkte bussen zet Qbuzz vervolgens (tijdelijk) langere of extra bussen in.