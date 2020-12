Drentse horecaondernemer verwacht bar weinig van kabinet

Door de actie die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) eveneens hield, kreeg de protestactie extra aandacht. Zij kwamen met een zogeheten Black Monday-actie om aandacht te vragen voor de noodlijdende horecasector. "Dat versterkte onze boodschap", meent Vossenberg

Schijnoplossing

Hij is van mening dat alle aandacht in de media is meegenomen, want de huidige coronamaatregelen in de horeca zijn volgens de horecaondernemer schijn. "Ik heb 38.000 euro gekregen aan steun, verdeeld over drie maanden. Aan het einde van de rit moest ik 26.000 euro terugbetalen, terwijl ik dertig man personeel heb. Die heb ik ook in het voorjaar, de zomer, herfstvakantie en tijdens kerst. Die weken zijn de piekmomenten, dus dan moet je kunnen draaien. Maar de overheid is er in hun regelingen uitgegaan van de januari als vergelijkingsmateriaal, maar dat kan toch niet? Als elke maand een januarimaand was, had ik nooit dertig man personeel. Het is dikke bullshit zo."

Niet hoopvol

Vosseberg is dan ook niet bepaald hoopvol naar de uitkomst van de persconferentie die morgenavond wordt gehouden. "De besmettingen gaan niet naar beneden. Wij zijn al zeven weken gesloten, maar winkels zijn wel gewoon geopend. Het s voor ons echt een uitzichtloze situatie. De gastvrijheid levert ons geld op, maar die is ons nu afgenomen. We moeten statisch maaltijden verkopen en daarmee komen we bij lange na niet in de buurt van onze normale omzet."

De horecaondernemer ziet de toekomst dan ook met angst en beven tegemoet: "Het is echt vijf voor twaalf voor heel veel ondernemers. Daarom dit protest. Ik hoop dat het kabinet er iets mee doet, maar ik ben er bang voor."

