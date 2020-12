MHBOS: 'Is darts nou sport of spel?'

In aflevering zes is voor eens en altijd uitgezocht of darts nog steeds dat kroegspelletje is, of dat er wel degelijk van een sport gesproken kan worden. Wim Kroezen, Ron Meulenkamp en Jacques Nieuwlaat hebben van dat laatste zelfs redactielid Florian van Velthoven overtuigd.

Dartsboterham

Kroezen is één van de beste darters van Drenthe en voormalig lid van de Nederlandse dartsselectie: "Darts begon natuurlijk als een spelletje, maar dankzij prestaties van mannen als Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen en Jan Dekker werd het steeds serieuzer genomen." Bovendien ontdekten een hoop Nederlanders dat de dartsboterham steeds rijkelijker werd belegd.

Waar ze in de beginjaren van het wereldkampioenschap met de wereldtitel ongeveer 25.000 pond bij konden schrijven, is dat tegenwoordig bijna een half miljoen. "Maar voor jongens als wij, die drie dagen in de week trainen en af en toe een toernooitje gooien, behoort dat niet tot de mogelijkheden", zegt Kroezen.

Op en top sport

Ron Meulenkamp is geboren in Hoogeveen en bestormt die top momenteel wel. Hij staat 49ste op de wereldranglijst en heeft zijn pijlen de komende jaren gericht op het aanvallen van de top 32. Daarvoor is hij fulltime professional en spendeert hij uren per dag op de trainingsbaan. "Darts heeft dat stempel gekregen, omdat het in de kroeg is ontstaan. Maar wat wij bij de PDC doen, is op en top sport", stelt Meulenkamp. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is hij bezig met darts.

Darts is een sport!" Jacques Nieuwlaat

Sceptici

Voor de echte sceptici nemen we contact op met het alwetend orakel op het gebied van darts: Jacques Nieuwlaat. Hij begrijpt de verwarring, want darts heeft nou eenmaal dat kroegstempel. Toch is darts in principe een sport, want het is officieel aangesloten bij de NOC*NSF. Met name mentaal is het een zware sport.

"De druk die erop rust om een pijl over tweeënhalf meter in een klein vakje te krijgen is wel groot als er 10.000 mensen in je rug lopen te schreeuwen dat je moet missen of wanneer je om prijzengeld speelt", vindt Nieuwlaat. "Al die mannen die op het WK staan te spelen, kunnen thuis op zolder een pijl in de triple 20 gooien. Maar om het te doen als er prijzengeld of een WK-titel op het spel staat, dan is de druk wel heel hoog en kun je spreken van een mentale topsport."

WK Darts

Het prestigieuze WK Darts in Londen begint op 15 december. Ron Meulenkamp komt op 17 december om 20:00 uur voor het eerst in actie tegen de Kroaat Boris Krcmar.

