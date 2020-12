Corona en Drentse trots zorgen voor dubbele dreiging

In Drenthe en Friesland neemt het aantal werkende mensen het snelst af als gevolg van de coronacrisis. Tegelijkertijd maken in deze provincies relatief weinig bedrijven gebruik van de steunmaatregelen van het kabinet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar vorig jaar nog jubelend met een nieuw contract onder de arm de polonaise werd gelopen, is dat in de loop van dit jaar wel anders. Zo zijn er in het derde kwartaal van dit jaar rake klappen gevallen en mist die polonaise inmiddels een hoop schakels.

"Waar ondernemers, met name in het Noorden, tijdens de eerste golf nog zoiets hadden van 'dat lossen we wel even op en over een paar maandjes zijn we ervan af', is dat nu toch echt anders", zegt Ton Schroor, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Drentse trots

Veertig procent van de Drentse ondernemers met twee of meer werknemers in dienst maakte gebruik van een steunmaatregel. Schroor vermoedt dat de Drentse trots ten grondslag ligt aan deze cijfers. "Dat is een beetje de noordelijke mentaliteit hè. Eerst proberen het zelf op te lossen in plaats van het handje ophouden bij de overheid."

Volgens de VNO-NCW-voorzitter zijn veel ondernemers de eerste coronagolf doorgekomen door reserves aan te boren en leningen af te sluiten bij de bank. "Banken waren er in die tijd ook erg gul in. Kon een bedrijf aantonen dat het gezond was, dan kreeg het een lening."

Verborgen schuldenlast

En die leningen staan nog steeds. Daarbovenop kan de opschorting van het betalen van loonbelasting, onroerendzaakbelasting (OZB) en BTW geteld worden. "Logischerwijs hebben ondernemers er in die tijd voor gekozen om dat zo op te lossen. Daardoor zie je dus relatief veel kleine, zelfstandige ondernemers die een verborgen schuldenlast met zich meeslepen", legt Schroor uit.

Veel midden- en kleinbedrijven (MKB) en relatief veel bedrijven in de toerismesector zijn hard getroffen in onze provincie. Harder dan bijvoorbeeld grote bedrijven, overheidsorganen en semi-overheidsorganen, die in andere provincies en in de grote steden zijn gevestigd.

In Noord-Holland zie je ondernemers die hoog van de toren blazen om hulp vragen, dat is een mentaliteitsverschil" Ton Schroor - Voorzitter VNO-NCW

Tweede lockdown

"In de tweede lockdown hebben veel ondernemers toch besloten om mensen uit hun bedrijf te laten vertrekken", gaat Schroor verder. "En het ziet er nog steeds niet positief uit. Er komt vanavond ook geen eurekaverhaal van het kabinet." Zonder ook maar enig zicht aan het einde van de coronatunnel hebben ondernemers dus besloten om afscheid te nemen van hun personeel.

In het Noorden houdt de bevolking zich gemiddeld genomen beter aan de regels dan elders in het land. Mede daardoor vallen de coronabesmettingscijfers in onze regio relatief mee. Deze noordelijke netheid zorgt volgens Schroor voor minder aanvragen van steunmaatregelen en minder escalaties richting Den Haag.

Dat is wel iets om wakker van te liggen, meent de voorzitter: "Wat je wel ziet, is namelijk dat het aantal werkende mensen nu echt afneemt en dat terwijl de arbeidsmarkt in Noord-Nederland al problematisch is. Het effect is dat jonge mensen om zich heen gaan kijken. Waar trekt de arbeidsmarkt als eerste aan? En dan pakken ze hun biezen."

Desastreus

Als dat daadwerkelijk gebeurt, is dat naar Schroors mening desastreus voor de noordelijke economie: "We weten al dat we vergrijzen en als door de coronacrisis meer jongelui vertrekken uit het Noorden vanwege het gebrek aan werk, komt dat arbeidstekort sneller en heftiger."

Zaak is dus om het vertrouwen te herstellen en jongeren perspectief te bieden om hier te blijven: "Daarom hameren we ook op die Lelylijn. Dat is meer dan stukje spoor. Mobiliteit zorgt voor geld in deze regio en dat zorgt voor een aantrekkelijker leefklimaat. Dat moeten we met z'n allen snel oppakken, zodat we snel uit de crisis komen en die dubbele dreiging vaarwel kunnen zeggen."

Lees ook: