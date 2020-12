Noordelijk Deltaplan mét Lelylijn krijgt brede steun in Tweede Kamer

Amhaouch vindt dat de Lelylijn belangrijk kan zijn wanneer Noord-Nederland zorgt voor 100.000 extra woningen, waardoor de Randstad ontlast kan worden. Dit kan de woningnood in ons land deels oplossen, terwijl Noord-Nederland de gewenste investeringen krijgt om de economische achterstand ten opzichte van de rest van Nederland deels weg te werken. Dat meldt RTV Noord.

Met de Lelylijn zijn er plannen voor een spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad. De beoogde tussenstations zijn Drachten, Heerenveen en Emmeloord. De Randstad zou met de Lelylijn beter verbonden zijn met het Noorden en andersom. Een treinreis van Groningen naar Amsterdam is dan naar verwachting 60 minuten korter.

'Lelylijn verdient een serieuze kans'

Het plan kan op positieve reacties rekenen van collega-Kamerleden. 'Ik moet de heer Amhaouch complimenteren met zijn pleidooi voor Noord-Nederland', stelt het Groninger Kamerlid William Moorlag.

Die kan uit eigen ervaringen putten waarom een tweede treinlijn naar het Noorden goed zou zijn. 'Vanmorgen wilde ik met de trein vanuit Blauwestad naar Den Haag, maar ik zag dat er oponthoud was bij Zwolle. Ik zou meer dan vier uur onderweg zijn.' Moorlag wil ermee zeggen: het is tijd dat de flessenhals tussen Zwolle en Groningen wordt ontlast.

Opgenomen in verkiezingsprogramma

VVD-Kamerlid Erik Ziengs uit Drenthe ziet dit ook wel zitten. De partij neemt de lijn op in haar verkiezingsprogramma. 'Er is veel aandacht voor het versnellen van de treinverbinding via bestaand spoor, maar ook via de Lelylijn. Het denken van Amhaouch, de woningbouw in combinatie met de beschikbaarheid van treinen richting het Noorden, daar zijn we voorstander van. We hebben het ook bij veel partijen voorbij zien komen.'

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: 'De Lelylijn verdient een serieuze kans.'

'Noorden lobbyt niet genoeg'

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) tempert het enthousiasme van de Kamerleden. 'Er is geen zicht op budget voor dit soort investeringen', zegt ze. 'Uit het potentieonderzoek blijkt dat deze forse investeringen gepaard zullen gaan met forse ruimtelijke ontwikkelingen. Er zal parallel met het ministerie van Binnenlandse Zaken een gesprek moeten plaatsvinden over wonen, werken en recreëren in Noord-Nederland.'

Ook ontbreekt het vanuit het Noorden aan een duidelijke lobby, stelt ze. 'Mede op het verzoek van de regio wordt niet alleen gekeken naar de Lelylijn, maar ook naar andere verbindingen.'

