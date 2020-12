Drie Emmenaren aangehouden voor 'pedojagen'

Sinds augustus waren er tien gevallen, negen in de gemeente Emmen en één in de gemeente Assen, waarbij het vermoeden was dat het hier ging om zogenoemde 'pedojagers'.

De belaagde mannen hadden meestal eerst online contact gehad met een minderjarige, waarmee werd afgesproken. Eenmaal op de ontmoetingsplek bleek dat er iemand anders was komen opdagen dan degene met wie de mannen dachten te hebben gechat. Wel troffen zij één of meerdere personen aan, die hele andere bedoelingen hadden. De mannen werden opgewacht, belaagd en mishandeld.

Vernieling

Het rechercheteam kwam de verdachten op het spoor na een melding van vernieling op de Laan van de Eekharst in Emmen. Onbekenden hadden de telefoon van een man vernield, waarna de agenten kort na het incident de latere drie verdachten controleerden. Zij noteerden de namen van het drietal. Later werd duidelijk dat de man slachtoffer was geworden van vernieling en mishandeling en dat er vermoedelijk sprake was geweest van pedojagen.

Na aanvullend onderzoek bleken de drie toch verdacht te zijn. Het drietal zit vast op het politiebureau. Zij worden gehoord over hun betrokkenheid. De politie sluit meer aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.

Geen nieuwe incidenten

Nadat in november in het nieuws kwam dat er mogelijk pedojagers actief waren in Emmen en Assen, zijn er geen nieuwe gevallen meer gemeld.

Lees ook: