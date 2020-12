Waterschap Hunze en Aa's voor de rechter vanwege bever Bikkel

Die klemmen zijn bedoeld om muskusratten te vangen, maar kunnen als bijvangst bevers vangen. De bever staat op de lijst met beschermde diersoorten en mag dus niet gevangen worden.

Bikkel de bever

Aanleiding voor de rechtszaak is een filmpje van RTV Drenthe-programma ROEG! waarin te zien is dat een bever gevangen zat in een muskusratklem. Bikkel, zoals de bever inmiddels genoemd wordt, overleefde het incident, maar moest daardoor wel één van zijn pootjes missen.

Buitgewoon opsporingsambtenaren (boa's) van het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer zagen het filmpje en hebben bij meerdere klemmen gekeken. Volgens Arjan Heugens van Waterschap Hunze en Aa's staat in de dagvaarding dat de manier waarop de klemmen zijn geplaatst niet zou mogen. "Volgens de boa's zouden de klemmen niet deugen, maar wij doen alles keurig binnen de regels", aldus Heugens.

'Nog nooit een bever gevangen'

Het waterschap zou volgens Heugens er ook alles aan doen om te voorkomen dat er bevers gevangen worden in de muskusratklemmen. "Wij nemen allerlei maatregelen om dit soort incidenten te minimaliseren." Het waterschap is ervan overtuigd dat er nog nooit een bever in één van de klemmen van het waterschap heeft gezeten.

Het is dus volgens Heugens niet mogelijk dat Bikkel een jaar geleden terecht is gekomen in een klem van het waterschap. "Klemmen zijn vrij verkrijgbaar. Wij missen geen klem en deze klem zit los." Wel gaf het waterschap vorig jaar al aan dat er af en toe andere dieren dan een muskusrat in een klem vast komen te zitten.

