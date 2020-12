Landelijk stijgen de woonlasten, maar in Midden-Drenthe niet

Opvallend is dat in de gemeente Midden-Drenthe volgend jaar juist een daling van de woonlasten te zien is. Daar gaan de woonlasten van 723,70 euro in 2020 naar 697,31 euro in 2021. Van de vier onderzochte Drentse gemeenten (Aa en Hunze, Assen, Meppel en Midden-Drenthe) is dat de enige gemeente waar een daling zichtbaar is.

De gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit Onroerendezaakbelasting (Ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De Vereniging Eigen Huis doet twee keer per jaar onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. Dit jaar is een steekproef uitgevoerd onder 112 Nederlandse gemeenten, waarvan vier Drentse gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Meppel en Midden-Drenthe.

Ozb

Tegen de landelijke, stijgende trend in, is daalt in de gemeente Aa en Hunze de Ozb van 288,22 euro naar 284,63 euro. Landelijk stijgt deze juist van 300,58 euro naar 310,05 euro. Ook in de andere onderzochte Drentse gemeenten (Assen, Meppel en Midden-Drenthe) stijgt de Ozb volgend jaar. In Meppel stijgt de Ozb het hardst, van 270,51 euro in 2020 naar 303,36 euro in 2021.

De Ozb verschilt sterk per gemeente. Uit berichten van gemeenten blijkt dat de tekorten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg sterk oplopen. Eind dit jaar besluit minister Ollongren of er extra geld beschikbaar komt voor het sociaal domein en dus de Wmo en de jeugdzorg. Hierdoor lijken gemeenten nu nog een slag om de arm te houden bij het vaststellen van de Ozb voor volgend jaar. Als er geen of onvoldoende aanvullend budget beschikbaar komt, verwacht de Vereniging Eigen Huis de jaren daarna alsnog een forse stijging van de Ozb.

Afvalstoffenheffing

De gemeente Midden-Drenthe is ook de enige van de vier onderzochte Drentse gemeentes waar de afvalstoffenheffing volgend jaar daalt. De afvalstoffenheffing is daar 237,25 in 2020 en 207,25 in 2021. In de andere drie Drentse gemeenten stijgt de afvalstoffenheffing juist, net als in de rest van Nederland.

De belangrijkste oorzaak voor de verhogingen lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. In 2019 ging deze belasting van 13 naar 31 per ton afval. Met de verhoging wil de rijksoverheid de recycling van afval bevorderen. Veel gemeenten berekenen de kosten door in een hogere afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

Wat betreft de rioolheffingen zien we landelijk gemiddeld een stijging van 213,67 euro dit jaar naar 215,99 euro volgend jaar. In de gemeenten Aa en Hunze, Meppel en Midden-Drenthe blijft deze heffing gelijk, in de gemeente Assen daalt deze van 146,93 euro naar 126,11 euro.

Kijk hier hoe de woonlasten (ook uitgesplitst naar Ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing) veranderen tussen 2020 en 2021 in de vier onderzochte Drentse gemeenten: