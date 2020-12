Keurmerk voor melk en vlees van zeldzame koeien in Langelo

Wat Ram uniek maakt zijn de koeien die hij en zijn vrouw houden: Lakenvelders en Blaarkoppen. En omdat ze de producten van die typen rund verkopen, krijgen ze vandaag het keurmerk Zeldzaam Lekker, toegekend door de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Daarmee zijn ze de eerste in Drenthe met dit keurmerk.

Erkenning

De Lakenvelder is een zogenoemde dubbeldoekoe, dat wil zeggen dat de familie Ram zowel de melk als het vlees van de runderen gebruikt. Een blik in de boerderijwinkel die tegenover de stal staat leert dat ze het vlees van de koeien gebruiken voor onder andere runderlappen, kroketten en bitterballen. Maar ook de melk gebruiken ze op verschillende manieren, zo verkopen ze Lakenvelder-ijs en kan er ook verse melk getapt worden.

"Dat we nu dit keurmerk krijgen is toch een soort van erkenning. We kunnen nu een sticker op onze producten plakken zodat mensen ook weten dat als ze het kopen, ze daarmee indirect steunen dat een zeldzaam ras wordt behouden", vertelt een trotse Tessa Ram.

Het houden van Lakenvelders is een uitdaging:

De oer-Hollandse Lakenvelder, met het herkenbare mergpijpmotief, is een zeldzaam ras. Het houden ervan en daarmee een rendabel boerenbedrijf runnen is een behoorlijke uitdaging. "Alleen van de vleesverkoop kun je niet bestaan. Dat hebben we zeven jaar geprobeerd", vertelt Tessa Ram. "We zijn ook best idealistisch hierin. We slachten alleen de stieren, dus daar moet je zo'n drie jaar op wachten." De familie vindt het namelijk belangrijk om de populatie in stand te houden, dus de koeien slachten ze niet.

Melk

Om het bedrijf rendabel te maken zijn ze sinds kort begonnen met de verkoop van melkproducten. Sinds anderhalf jaar woont het echtpaar in een oude boerderij in Langelo die ze helemaal hebben opgekalefaterd. Een van de hoogtepunten is de nieuwe melkstal waarin ze werken. Maar ook de melkverkoop is een uitdaging, aangezien Lakenvelders aanzienlijk minder melk geven dan een doorsnee koe.

"Als je een andere koe hebt, die geeft zo'n veertig liter per dag, deze geeft op dit moment zo'n tien liter", legt Wim Ram uit. Toch heeft hij er geen moment aan getwijfeld om over te stappen op andere, meer rendabele koeien. "Ik houd van zeldzame rassen en ik denk dat er een markt voor is. Dus ja, dan ga je wat proberen en tot nu toe pakt dat goed uit."

In de boerderijwinkel van de Blakervelderhoeve verkopen ze verschillende producten:

De boerderijwinkel van de Blakervelderhoeve in Langelo (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

De uitdaging om rond te komen van de zeldzame runderen zit 'm volgens Wim Ram in de kosten laag houden: "Dat moet je bijvoorbeeld met de grond voor elkaar krijgen, en je moet ook een beetje de gunfactor hebben. We hebben de grond voor weinig, we hebben lage voerkosten en een oude stal hebben we helemaal opgeknapt. Daar hopen we verder mee te kunnen."

Volgens zijn vrouw willen ze ook de Lakenvelder promoten: "Dat ze weer in trek komen en mensen denken: he, deze koe is duurzaam. Produceert melk en vlees, heeft weinig onderhoud en is niet snel ziek."

Tessa Ram over wat het keurmerk Zeldzaam Lekker inhoudt:

Nu de verkoop van melk een feit is wordt dit volgens Tessa Ram wel het jaar van de waarheid voor het boerenstel. De melk, die ze deels leveren aan fabrieken, maar vooral verkopen aan bezoekers van de boerderijwinkel moet zorgen dat het bedrijf rendabel wordt. "We melken er nu zo'n achttien", vertelt Wim, "dat worden er in de toekomst 32. Dan wordt het iets gemakkelijker. Dit is echt waar ik het voor doe, de uitdaging met deze zeldzame rassen."

En het keurmerk Zeldzaam Lekker helpt volgens het echtpaar Ram uiteraard ook een handje. "We zitten hier nu anderhalf jaar, tot nu toe gaat het leuk. We hopen dat de toekomst er rooskleurig uitziet met melk, vlees en onze zeldzame rassen", aldus Wim Ram tot besluit.