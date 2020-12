Flat De Arend in Hoogeveen wordt gesloopt

Flatgebouw De Arend in Hoogeveen wordt gesloopt. Het afgelopen jaar heeft woningcorporatie Domesta zich verdiept in verschillende manieren waarop de flat De Arend in Hoogeveen gerenoveerd zou kunnen worden. Conclusie is dat renovatie op geen enkele manier technisch en financieel verantwoord is, laat de woningbouwcorporatie nu weten.

"De onderzochte renovatiemogelijkheden zijn erg duur en hebben zich vaak nog onvoldoende bewezen. Bovendien lossen ze - door de bestaande constructie van De Arend - niet alle problemen op waar de bewoners tegenaan lopen, zoals geluidsoverlast en vocht in huis", laat het bedrijf weten in een persbericht. De flat wordt daarom in de toekomst gesloopt.

Betaalbare nieuwbouw

Ter vervanging bouwt Domesta betaalbare, duurzame huizen terug. Het komend jaar onderzoekt de corporatie in overleg met de gemeente hoe en waar die vervangende nieuwbouw komt. Voor het eind van 2021 moet bekend worden waar deze nieuwbouw komt. Dan wordt ook duidelijk wanneer de flat daadwerkelijk verdwijnt.

Uitgangspunt is dat in 2022/2023 begonnen wordt met de uitvoering van de plannen.

Wat ging er vooraf?

Flat De Arend werd gebouwd in 1965. In 2010 besloot Domesta de flat grondig aan te pakken. Sloop leverde destijds veel weerstand op onder de bewoners van de 99 appartementen op elf verdiepingen. Verzet was er met name vanwege de angst voor hogere huren. Het besluit werd uitgesteld.

In 2019 is er een woonbelevingsonderzoek gehouden onder de huurders en deed Domesta op basis daarvan opnieuw onderzoek naar de toekomst van de Arend. Zowel renovatie als sloop met nieuwbouw leken toen niet verantwoord.

Domesta heeft zich daarom het afgelopen jaar verdiept in verschillende innovatieve renovatiemanieren. Omdat er geen afdoende en betaalbare oplossing te vinden is, heeft de corporatie dit scenario nu afgeschreven en gaat ze vol voor nieuwbouw. Door efficiënte bouw, zowel qua bouwmethode als qua indeling van de huizen, denkt Domesta de huurders van De Arend in de toekomst een nieuw, betaalbaar huis te kunnen bieden.

"Vanzelfsprekend worden de bewoners van de Arend betrokken bij de uitwerking van de plannen", meldt Domesta tot slot.

