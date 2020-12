Noordelijke Rekenkamer: 'Marketing van toeristisch Drenthe kan beter'

Ook is er maar moeilijk iets keihard te zeggen over de effectiviteit van de Drentse marketing. Volgens de cijfers zijn de uitgaven door toeristen zes keer hoger geworden dan gehoopt, maar door verschillend gebruik van landelijke data en veranderende definities is dat niet hard te maken. Wel is redelijk concreet aan te tonen dat er in Drenthe de afgelopen jaren rond de 1.500 banen in het toerisme bij zijn gekomen.

Versterking economie moeilijk meetbaar

Volgens de Rekenkamer zijn de toeristische bestedingen in de periode 2015-2018 toegenomen met 600 miljoen, een factor zes meer dan het door de provincie beoogde 100 miljoen. Maar "doordat niet duidelijk is welk deel van deze toename het gevolg is van landelijke definitiewijzigingen en/of aanpassingen in de berekeningsmethodiek, valt niet te bepalen wat de daadwerkelijke toename in bestedingen is geweest. Daardoor is het ook niet mogelijk om aan te geven in welke mate provinciale doelstellingen zijn gerealiseerd", zo schrijven de onderzoekers.

Volgens het Recreatieschap zou het mooi zijn als er één organisatie is die alle data verzamelt, beheert en die gespecialiseerd is in data-analyse. Gedeputeerde Staten delen die conclusie en zijn al begonnen meer eenheid te scheppen in de analyse van de data-brei.

In de tweejaarlijkse onderzoeken van Recreatieschap Drenthe wordt de indirecte werkgelegenheid meegenomen waardoor in 2017 het aantal toeristische banen uitkomt op bijna 30.000, dat is tien procent van de totale werkgelegenheid. In de jaarlijkse rapportages van de provincie en Marketing Drenthe zijn alleen de directe banen weergegeven: ruim 15.000 (6,7% van alle banen). "Hoewel de betrouwbaarheid van de werkgelegenheidscijfers nog te wensen over laat is wel vrij zeker dat de werkgelegenheid vanaf 2015 substantieel is toegenomen. Dit betekent dat de provinciale doelstelling om in de periode 2015-2019 het aantal banen te laten toenemen met 1.500, voor een belangrijk deel zal worden gerealiseerd. Wat niet te bepalen valt is de mate waarin het promoten en vermarkten van de provincie hieraan heeft bijgedragen", zeggen de Rekenkameronderzoekers.

Ondernemers willen niet meebetalen

Marketing Drenthe krijgt jaarlijks 1,4 miljoen subsidie voor de promotie van toeristisch Drenthe. De wens van Gedeputeerde Staten dat toeristische ondernemers evenveel gaan bijdragen aan de promotie is niet ingewilligd.

De Rekenkamer: "Toeristische ondernemers zijn hiertoe niet bereid. In 2014 hebben de marktpartijen 76.000 bijgedragen. Daarna is deze bijdrage wisselend toe- en afgenomen tot 265.000 euro in 2018. Betrokken organisaties hebben aangegeven dat het provinciale marketingbeleid met name bedoeld is voor de kleinere toeristische bedrijven, die de beschikbare financiële middelen vaak hard nodig hebben om vernieuwingen in hun eigen onderneming door te voeren." GS delen die conclusie en hebben de ambitie om evenveel geld uit de recreatiesector zelf te halen voor marketing inmiddels weer laten varen.

Samenwerking moet beter

Volgens de Rekenkamer kan er nog veel verbeteren aan de marketing van toeristisch Drenthe: "Het provinciale besluit in 2016 om de marketing niet alleen te richten op het 'verleiden' van toeristen maar ook op het faciliteren van gastheerschap en productontwikkeling brengt met zich mee dat met gemeenten, ondernemers en andere betrokken organisaties constructief dienen samen te werken. Deze samenwerking komt nog onvoldoende van de grond omdat betrokken partijen verschillende beelden en verwachtingen hebben bij de rol- en taakverdeling, de financiering, de digitale marketinginfrastructuur en omdat verschillende regio's nog teveel vasthouden aan bestaande marketingstructuren." Dat moet volgens de Rekenkamer echt veranderen als je echt efficiënt marketingbeleid wilt voeren.

In het streven van Marketing Drenthe dat regio's en gemeenten zich aansluiten bij de provinciale marketingwebsite drenthe.nl, zodat regionale en gemeentelijke marketingwebsites niet meer nodig zijn, zijn vorderingen gemaakt. Zo maakt de regio Midden-Drenthe inmiddels gebruik van drenthe.nl en hebben de regio's Zuidwest Drenthe en de Kop van Drenthe een eigen landingspagina op drenthe.nl. Dat neemt niet weg dat verschillende gemeenten nog een eigen marketingwebsite hebben. Onduidelijk en onnodig als je de bevindingen van de rekenkamer hierover goed leest.

De basis voor goed toeristisch marketingbeleid is in Drenthe volgens de rekenkamer wel aanwezig en ook beter geregeld dan in de twee andere noordelijke provincies: "De provincie Drenthe zorgt voor een meer solide basis dan de twee andere provincies doordat de provincie het grootste deel van de reguliere marketingactiviteiten, zoals die worden uitgevoerd door Marketing Drenthe, financiert via een structurele subsidie." Dat moet volgens de Rekenkamer ook vooral zo blijven. GS zitten wel op die koers.

Toerisme vormt een belangrijke pijler van de economie van Drenthe, Groningen en Friesland. Zo'n 6 tot 9 procent van alle banen in het noorden is gerelateerd aan de toeristische sector en de komende decennia gaat dit percentage naar verwachting nog flink toenemen, zo verwacht de Rekenkamer.