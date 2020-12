Jongen (14) onder bedreiging van een pistool overvallen in Assen

Een jongen is in het Anne Frank Park overvallen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Een 14-jarige jongen is op vrijdag 20 november overvallen in Assen. Hij werd daarbij bedreigd met een pistool.

De overval was aan het begin van de avond in het Anne Frankpark in de wijk Marsdijk. Onder bedreiging moest het slachtoffer geld afgeven. Daarna vluchtte de dader te voet weg in de richting van de Egelslag, ten oosten van het park.

Signalement

De dader was een getinte man, ongeveer 1.80 meter lang, had een ringbaard en hij was geheel in het zwart gekleed. Hij had een capuchon van een hoodie op die hij onder zijn jas droeg.

De politie doet nog onderzoek naar de zaak, en is op zoek naar mensen die iets verdachts gezien hebben op de avond van de overval.