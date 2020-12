Coronaboete voor Vlinderparadijs: 'Waar haal ik 10.000 euro vandaan?'

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) ziet de kerstmarkt als een los onderdeel binnen het bedrijf van Hendriks. Het past volgens hen niet binnen de reguliere bedrijfsvoering. "Het is puur voor vermaak. Het is een evenement", aldus een woordvoerster van de VRD. En dat staat op dit moment haaks op de coronamaatregelen.

Het zou voor Papiliorama dit jaar de tweede keer zijn dat de kerstmarkt op deze manier zou worden gehouden. Volgens Hendriks past dit binnen de giftshop van het bedrijf en is er geen sprake van een atypisch bedrijfsonderdeel. "Er worden kerstspullen verkocht, zoals alles in de giftshop wordt verkocht", zei hij tegen de rechter.

Evenement of niet?

Controleurs van de VRD stapten op 5 en 15 november het bedrijf in Havelte binnen. Ze zagen een tafel met kerstspullen staan. Hun derde bezoek was op 26 november en zij concludeerden dat daar een evenement gaande was en gaven een boete. De dwangsom moet voor 31 december worden betaald. De tijd gaat dringen, daarom was vandaag de spoedprocedure bij de rechtbank in Groningen.

'Buitenproportionele boete'

De coronacrisis drukt zwaar op de onderneming van Hendriks. Zijn omzet is met 70 tot 80 procent gekelderd. Hij komt naar eigen zeggen niet voor tegemoetkomingen in aanmerking. "Ondertussen lopen de vaste lasten en de personeelskosten gewoon door", zei Hendriks tegen de rechter. Het geld om de boete van 10.000 euro te betalen heeft hij dan ook niet op de plank liggen. "Het is een buitenproportionele boete. Waar haal ik dat geld vandaan?"

De 'Mijn Tafel Kerstmarkt' zou hem nog net dat broodnodige geld in het laatje kunnen brengen. Hij vroeg de rechter zo snel mogelijk te beslissen over de doorgang van 'Mijn Tafel Kerstmarkt'. "Het liefst voor de kerstdagen. Anders is het mosterd na de maaltijd".

