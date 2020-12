Protest Iraniërs in Assen over 'ongelijke behandeling'

Bizhan Alavi is een van de asielzoekers die vandaag op de stoep voor het azc in Assen staat. Samen met hem staat er een grote groep Iraniërs die al bijna twee jaar lang wacht op een asielaanvraag. Ze noemen de situatie uitzichtloos en oneerlijk, terwijl dit volgens hen bij andere nationaliteiten niet zo is.

"Veel nationaliteiten krijgen in onze ogen voorrang. Wij denken omdat de situatie in hun land onveiliger is, maar ook wij lopen gevaar. En nu we in Nederland zijn is de situatie voor iedere asielzoeker hetzelfde. Wij moeten gelijk behandeld worden", vertelt Alavi.

Verplaatsing

Het probleem is ook dat de asielzoekers in die twee jaar al meerdere keren zijn verhuisd. "Wij worden op een kamer gezet met vijf andere volwassenen. Na verloop van tijd wen je hieraan en wordt je zelfs vrienden.

Maar net wanneer je er aan gewend bent en goed met elkaar kan opschieten, word je verplaatst naar een ander asielzoekerscentrum", verklaart Alavi.

'We kunnen niets'

Het meedraaien in de Nederlandse maatschappij kan voor hen pas beginnen wanneer de asielprocedure positief wordt afgesloten: "Zolang wij nog geen positief antwoord hebben van de IND, of überhaupt een gesprek, kunnen wij niets. Wij mogen nog niet onze familie hierheen halen, of werken", vertelt de Iraniër. "Het is een moeilijke situatie."

Volgens de IND heeft het lange wachten niets te maken met discriminatie. "Er is een taskforce ingericht om alle behandelingen zo snel mogelijk af te werken. Dat het lang duurt is vervelend voor deze mensen, maar helaas is dat voor iedereen zo", vertelt woordvoeder Charlotte Hees van het IND.