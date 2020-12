Corona-uitbraak woonzorgcentrum Ter Apel: twaalf bewoners overleden

In woonzorgcentrum Borg Westerwolde in Ter Apel, vlak over de Drentse provinciegrens, zijn negentien bewoners positief getest op het coronavirus. Twaalf bewoners zijn overleden, van wie er elf positief testten op het virus.

De negentien besmettingen werden in de afgelopen twee weken vastgesteld, schrijft RTV Noord.

Volgens Zorgroep Meander, waar het woonzorgcentrum onder valt, is het moeilijk in te schatten of corona de oorzaak is van de overlijdens. "Het is niet gegarandeerd dat ze zonder corona niet waren overleden", zegt een woordvoerder.

Aparte afdeling

De besmette bewoners zijn op een aparte afdeling geplaatst en bezoekers waren tijdelijk niet welkom. Toch lijkt het erop dat het ergste achter de rug is: "De quarantaineperiode is woensdag over en bewoners kunnen dan terug naar hun eigen woning."

In Borg Westerwolde wonen mensen met dementie. De bewoners leven relatief dicht op elkaar, omdat gewerkt wordt volgens het principe van 'kleinschalig wonen'. De woonkamer wordt bijvoorbeeld gedeeld met andere bewoners.