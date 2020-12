Emmer raadsnestor wordt raadsdgriffier in Noordenveld

Henk Huttinga gaat aan de slag als raadsgriffier in Noordenveld. De Emmenaar, die in zijn woonplaats al sinds 1994 actief is als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, wordt morgenavond voorgedragen.

Huttinga wordt in Emmen gezien als nestor in de gemeenteraad, waarin hij al 26 jaar actief is. Naast raadslid is hij fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij is daar onder meer plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

In zijn nieuwe rol in Noordenveld moet Huttinga de gemeenteraad gaan adviseren en ondersteunen. Burgemeester Klaas Smid ziet de komst van de nieuwe raadsgriffier zitten. "Huttinga is gepokt en gemazeld in het lokaal bestuur en weet van de hoed en de rand."

De gemeenteraad van Noordenveld beslist morgenavond of het instemt met de komst van de Emmenaar.