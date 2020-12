Begripvolle bewoners van De Arend betreuren besluit tot sloop

Voor de woningen in het flatgebouw komen nieuwe woningen in de plaats (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

"We hadden eigenlijk niet verwacht dat de flat naar de grond gewerkt zou worden", vertelt Sander Bisschop. Hij woont sinds vier jaar in De Arend samen met zijn vriendin. "Het is mijn eerste woning, dus het voelt speciaal."

Sinds 2010 wordt er al gesproken over de sloop. Bewoners kwamen in opstand en het besluit werd uitgesteld. "Ik had daardoor verwacht dat het nog wel even kon blijven staan", gaat Bisschop verder.

Nieuw onderzoek van Domesta laat zien dat het nu echt niet meer uit kan. Het gebouw is in een slechte staat. Iets wat Olaf van Bronswijk, die inmiddels zes jaar in de Arend woont, wel snapt: "Het is volgens mij ergens in de jaren 60 gebouwd en dat merk je wel, want de ruimtes zijn klein. Je kan er niet veel mee. Het is oud en gehorig. Ik heb er zelf niet zoveel last van, maar ik kan mij voorstellen dat bewoners soms erg last hebben van het geluid van hun buren. Als je dat wil renoveren, moet je er erg veel geld in stoppen."

Toch baalt ook hij ervan: "Ik woon hier heerlijk bovenin! Het uitzicht is geweldig, dus ik vind het persoonlijk jammer dat het tegen de vlakte gaat."

Domesta maakt samen met bewoners nieuwe plannen voor woonruimte in de buurt. Helemaal één op één nabouwen, werkt volgens directeur Bert Moormann niet. "Het is niet gezegd dat we de flat op dezelfde plek en in dezelfde vorm terug bouwen. Het kan ook zijn dat we andere locatie nodig hebben, omdat de modernere huizen toch wat meer ruimte vragen. Tegenwoordig zijn de muren bovendien dikker vanwege de isolatie. Daarover gaan we ook met de gemeente en de bewoners in gesprek."

Van Bronswijk weet in elk geval wel wat hij wil: "Wat mij betreft weer iets hoogs en dan wil ik ook weer op de bovenste verdieping terechtkomen."