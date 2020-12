Gemeente neemt geen extra maatregelen na inbraakgolf Rensenpark

Afgelopen weekend was het weer raak in het Rensenpark, waar de gemeente beheerder van is. Er werd ingebroken bij het Tibetmuseum. "Er wordt helaas vaker ingebroken in het Rensenpark, dit was niet de eerste keer", erkent de gemeente.

De bedrijven in het park zijn op dit moment voorzien van alarminstallaties. Daarnaast lopen er overdag BOA's rond in het park. Voor de gemeente Emmen zijn die maatregelen voldoende.

Wel betreurt de gemeente het dat er ingebroken is bij ondernemers in het park. "Hoewel het ontzettend vervelend is voor de ondernemers in het Rensenpark bij wie is ingebroken, investeren we niet in nog meer beveiligingsmaatregelen."