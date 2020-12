Groninger Landschap wil gesprek met waterschap over gebruik klemmen muskusrat

Waterschap Hunze en Aa's moet vrijdag voor de economische politierechter in Groningen verschijnen omdat ze volgens het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) waar deze zaak onder valt, onbeschermde muskusratklemmen plaatst in de Groene Polder in de provincie Groningen. Bij het plaatsen van onbeschermde klemmen is de kans op bijvangst groot en vangen de klemmen mogelijk bevers, zoals een jaar geleden gebeurd is met bever Bikkel.

Gevaar voor bevers

Het OM heeft boa's van het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer gevraagd om onderzoek te doen in het gebied. "Wat daar uitgekomen is, weet ik niet. Dat is onderdeel van de rechtszaak", legt Glastra uit. Volgens hem doet het er ook niet zoveel toe wat de uitslag van de rechtszaak is, hij wil dat het Groninger Landschap samen met het waterschap de natuurgebieden ingaat en gaat kijken bij de onbeschermde klemmen.

"Wij hebben er altijd blindelings op vertrouwd hoe er omgegaan wordt met bevers in muskusratgebieden", aldus Glastra. "Wij dachten dat het altijd correct gebeurd, maar dat is niet zo. Het is op deze manier een gevaar voor de bevers." Waterschap Hunze en Aa's ontkende eerder vandaag dat bever Bikkel zijn pootje kwijt is geraakt door toedoen van een klem van het waterschap.

"Alleen ontkennen schiet je niet veel mee op", zegt Glastra. "We moeten het samen oplossen." Hij is ook voorstander van het bestrijden van de muskusrat, maar moet het waterschap er alles aan doen om bijvangst te voorkomen. "Daar moeten we elkaar blind op vertrouwen."

Richtlijnen

De Unie van Waterschappen heeft een Ecologisch Werkprotocol voor muskus- en beverratbestrijding opgesteld met duidelijke richtlijnen voor de wijze waarop bestrijding van muskusratten moet plaatsvinden in leefgebieden van bevers. Glastra is geschrokken dat het waterschap zich mogelijk niet aan die richtlijnen heeft gehouden.

Volgens het OM maakt het waterschap geen gebruik van beschermde klemmen, terwijl het OM en de politie het waterschap al eens gewaarschuwd hebben. Volgens de tenlastelegging is er door boa's in de periode tussen 24 januari en 5 april van dit jaar op verschillende momenten geconstateerd dat er meerdere onbeschermde klemmen stonden. Met als hoogtepunt een constatering op 30 januari van 14 onbeschermde klemmen.