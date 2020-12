Rutte dreigt met strengere maatregelen voor Kerst

Mogelijk komen er nog voor de Kerst strengere maatregelen als de coronacijfers blijven stijgen. Dat zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. "We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn", aldus de minister-president.

"Drie weken geleden leek het er nog op dat er op dat we mogelijk met voor kerst de maatregelen iets konden versoepelen. Maar het gaat met de besmettingscijfers de verkeerde kant op", waarschuwde Rutte tijdens de persconferentie. "We hadden gehoopt dat restaurants weer open zouden kunnen, dat we thuis meer mensen zouden mogen ontvangen en weer samen zouden kunnen gaan voetballen. Maar het gaat niet goed."

Het kabinet wil pas maatregelen versoepelen als er per dag minder dan tien mensen vanwege corona worden opgenomen op de intensive care. Op dit is er sprake van het dubbele aantal.

Tweesprong

Volgens de minister-president staan we op een tweesprong. "Of we zorgen er met ons gedrag voor dat de cijfers weer de goede kant opgaan en dan zitten we vanaf half januari op 10 IC-opnames per dag. Of de cijfers blijven stijgen en dan sluit ik niet uit dat we voor kerst hier weer terugkomen met strengere maatregelen. Dus zorg ervoor dat we de kersperiode zo goed mogelijk benutten door zoveel mogelijk thuis te blijven en je aan de regels te houden."

Proeven in sport- en cultuursector

Ondertussen werkt het kabinet met de sport- en de cultuursector aan plannen voor de periode dat de maatregelen kunnen worden versoepeld. "Daarin kijken we hoe je elkaar de ruimte kunt geven en er ook voor kunnen zorgen dat het virus niet direct weer toeslaat", vertelt Rutte. "We gaan heel lokaal gecontroleerd proeven doen. Denk daarbij aan proeven tijdens theatervoorstellingen met meer publiek of een voetbalwedstrijd met meer fans in het stadion. We willen weten wat haalbaar en verantwoord is."

Voor jeugd komt ook extra geld beschikbaar. Samen met jongeren wil het kabinet kijken naar leuke evenementen, zoals theater- of filmavonden. Daarnaast komen de Krajicek Foundation en Cruyff Foundation deze kerstvakantie met wintergames voor de jeugd.

Het kabinet gaat daarnaast het Outbreak Management Team (OMT) vragen of de leeftijdsgrens voor sporten in teamverband opgehoogd kan worden van 18 naar 27 jaar. Momenteel mogen alleen sporters tot 18 jaar in groepsverband trainen, daar boven geldt een maximale groepsgrootte van vier personen. "We gaan het OMT vragen of we dat in de loop van januari kunnen oprekken naar 27 jaar", aldus de premier.