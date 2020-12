Britse patholoog: ‘Letsel van Sharleyne wordt verklaard door val’

Daarmee haalt de Brit, die vanuit Liverpool via Skype de zitting volgde, de stelling van het Openbaar Ministerie onderuit dat Sharleyne moet zijn gewurgd voor ze in de nacht van 8 juni 2015 van flat De Arend in Hoogeveen viel, waar ze met haar moeder Heleen J. woonde.

Het OM verdenkt J. van moord of doodslag op het meisje door haar eerst te wurgen en haar daarna van de flat te gooien of te laten vallen. J. (41) ontkent en werd in 2018 door de rechtbank in Assen vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

'Meerdere oorzaken mogelijk'

Tijdens de rechtszaak in Assen bogen drie deskundigen zich over de zaak. Twee forensisch pathologen van het NFI kwamen tot de conclusie dat het letsel dat zou kunnen duiden op verwurging, blauwe plekken in de hals en kleine bloedinkjes in de ogen van het meisje, niet veroorzaakt hoeven te zijn door een misdrijf.

"Het zou kunnen, maar er zijn meerdere oorzaken mogelijk", aldus NFI-patholoog Vidija Soerdjbalie. Zij is als patholoog gespecialiseerd in kinderen en heeft in 2015 ook sectie verricht op het lichaam van het Hoogeveense meisje. "Je kunt verwurging niet bewijzen aan de hand van dit letsel."

Heleen J. voor het gerechtshof van Leeuwarden (Rechten: ANP/Aloys Oosterwijk)

Haar collega Bela Kubat was het met haar eens. Johnson, die op verzoek van het Openbaar Ministerie nu ook onderzoek heeft gedaan en een expert is op het gebied van valletsel bij kinderen, sloot zich daarbij aan.

Ook benadrukte de Brit, net als de vrouwelijke artsen, dat Sharleyne nog geleefd moet hebben toen ze van de flat viel. Volgens hem zijn de blauwe plekken ontstaan door de manier waarop ze is gevallen. Ook zou ze tijdens de val iets geraakt kunnen hebben. Ook de kleine bloedingen in de ogen duiden op een val, zegt hij. Als het meisje gewurgd was, had ze volgens Johnson veel meer van dat soort puntbloedingen in haar gezicht moeten hebben.

Jarenlange ervaring

De drie beriepen zich tijdens het verhoor door het gerechtshof vaak op hun jarenlange ervaring als forensisch patholoog. De deskundige waar het OM zich tot nu toe op heeft gebaseerd is de veel minder ervaren in België opgeleide forensisch arts Dingeman Rijken, die sinds kort ook bij het NFI werkt. Hij stelt als enige dat het letsel van Sharleyne meer lijkt te duiden op verwurging dan op valletsel. Dat baseert hij onder meer op literatuuronderzoek.

Advocaat Paul van Jaarsveld, die Heleen J. bijstaat, trok tijdens de rechtszaak in Assen zijn deskundigheid al in twijfel. Vandaag erkende Rijken, op een vraag van de advocaat over zijn registratie als forensisch deskundige in Nederland, dat hij nog niet is geregistreerd.

Om de kwaliteit van deskundigen in het strafrecht te garanderen, is het wel gebruikelijk dat zij zich laten registreren in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen. Voor zo'n registratie moeten deskundigen aan allerlei eisen voldoen. Op een kritische vraag daarover van Van Jaarsveld reageerde Rijken met de opmerking dat hij zichzelf "deskundig genoeg acht" om over de zaak te oordelen. Hij bracht in 2017 op verzoek van het Openbaar Ministerie twee rapporten uit.

Slaapwandelen

Vandaag kwam ook een deskundige aan het woord over de mogelijkheid dat Sharleyne in de fatale nacht al slaapwandelend over de reling op de balustrade is geklommen en zo is gevallen. Op basis van het onderzoeksdossier en alle getuigenverklaringen schat hij de kans dat het meisje wél heeft geslaapwandeld groter in dan dat ze dat niet heeft gedaan.

Het is nog altijd niet duidelijk om Sharleyne om het leven is gekomen (Rechten: Zembla)

Sharleyne zou eerder geslaapwandeld hebben, verklaarden twee getuigen in 2015 aan de politie. De slaapwandeldeskundige heeft de mogelijkheid van een misdrijf niet overzocht. Op kritische vragen daarover van het OM zei de man dat hij daar geen verstand van heeft. "Daar hebben andere deskundigen al onderzoek naar gedaan", reageerde hij, tot ergernis van een van de advocaten-generaal.

Geheugen bovenbuurman

De zesde deskundige liet zich uit over de betrouwbaarheid van het geheugen van de voormalige bovenbuurman van Heleen J. en Sharleyne. Twee jaar na de val zei hij zich te herinneren dat hij die nacht een lang gesprek had gehoord vanuit het appartement van J. en daarna een harde bons. De geheugendeskundige vond het aannemelijk dat de herinnering betrouwbaar is.



Hij ging er daarbij vanuit dat de bovenbuurman het verhaal in 2015 ook al meteen aan de politie heeft verteld, zoals hij zelf heeft verteld. Alleen heeft de politie die verklaring niet en is het daarom de vraag of zijn verhaal daarover klopt.



Donderdag volgt de strafeis van het OM.

