Coevorden houdt optie op grond voor school op Holwert-Midden

Bij de bekendmaking van de toekomstplannen voor Holwert-Midden, heeft de gemeente een voorlopig voorkeursrecht gevestigd. Dat zou in januari verlopen, maar door het raadsbesluit behoudt de gemeente dit recht. In januari neemt diezelfde raad een besluit over de toekomst van De Nieuwe Veste: renovatie op de huidige plek of verhuizing naar Holwert-Midden. De gemeente heeft de voorkeur voor een nieuw schoolgebouw.

Vanavond ging het over de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Toezegging tot die wet geeft de gemeente Coevorden de positie van eerste koper van grond op het bedrijventerrein. Ook voorkomt de wet dat de grondprijs stijgt na bekendmaking van de plannen of dat bijvoorbeeld projectontwikkelaars de grond opkopen.

'Grote uitdaging'

De raadsfracties stemden in met het voorkeursrecht, maar benoemden de uitdaging die er ligt voor de gemeente. Bernette Sieben van de VVD noemde het Verbindend Besturen 2.0, waarmee ze doelde op de beoogde maatschappelijke opstelling van de gemeente ten opzichte van het bedrijfsleven.

Het CDA, Progressief Akkoord Coevorden en D66 vinden het ook een grote uitdaging, maar kijken met interesse naar de gewilde ontwikkeling van Holwert-Midden.

Op Holwert-Midden vestigen zich nu nog enkele bedrijven en zijn er braakliggende terreinen. De gemeente Coevorden ziet er graag een nieuw schoolgebouw voor De Nieuwe Veste komen. Of die verhuisplannen de kast ingaan of uitgevouwen worden, besluit de raad in januari.