Restaurants blijven dicht: 'Het wordt steeds pijnlijker'

Het aantal opnames op de intensive care in de ziekenhuizen moet daarvoor eerst met de helft dalen. "Dan kan er weer iets, bijvoorbeeld met restaurants. Cafés is echt wat anders, want daar sta je wat dichter op elkaar, zeker als je drank op hebt", aldus minister-president Rutte tijdens de persconferentie vanavond.

Pijnlijk

"Het wordt voor ons steeds pijnlijker", zegt eigenaar Joost Hepkema van restaurant de Rand van Havelte. "Elke persconferentie horen we weer een 'nee'. De laatste feestdagen van het jaar komen er aan. Dan doet het zeer dat we geen gasten mogen ontvangen."

"We kunnen ons werk op dit moment niet doen. Het is een domper en frustrerend dat we niet aan het werk kunnen." Volgens Hepkema kan dat namelijk best op een veilige manier. "Al bijna het hele jaar zijn we ingericht op het ontvangen van dertig personen. Er is hier ruimte zat en veiliger dan in bijna elke winkel." De restauranthouder wijst daarbij op Black Friday, waar het in de binnensteden erg druk werd. "Daar ben ik woedend over."

Het liefst gaat Hepkema weer snel open voor gasten die in zijn zaak kunnen komen eten. "In de extra steun die is aangekondigd wordt namelijk maar een deel van de kosten vergoed. Op dit moment proberen we ons te redden om afhaalmaaltijden aan te bieden. Dat gaan we ook tijdens Kerst doen. Het is noodzaak, voor mij én voor het personeel."

'Het kan veilig'

Ook Meriot Ascencion van restaurant Het Zuiderveld, vlak bij Geesbrug, vindt het erg jammer dat hij zijn zaak niet kan openen. "En het kan veilig, dat weet ik zeker." Naast zijn collega in Havelte, vindt ook Ascencion het vervelend als hij kijkt naar de taferelen in de drukke winkelstraten. "Dat kan gewoon, terwijl wij ons aan de huidige maatregelen moeten houden."

Voor de ondernemer is het extra frustrerend dat hij geen aanspraak kan maken op steun vanuit de overheid. "We zijn pas op 3 maart van dit jaar opengegaan, en op 16 maart moest alle horeca de deuren sluiten. We kunnen dus niet aantonen hoeveel omzetverlies we geleden hebben. Ik heb nog geen euro aan steun ontvangen."

De goede zomer die Ascencion en het personeel draaiden, gaat ook verloren. "Die buffer raakt op. Dit moet geen jaar gaan duren, en eigenlijk ook geen maanden." De komende periode probeert Het Zuiderveld dan ook het hoofd boven water te houden met een afhaalservice.

Realisme

Ook bij café-restaurant Hofsteenge in Grolloo overheerst de teleurstelling. "Maar we moeten reëel zijn. De cijfers schieten weer omhoog, en daarom had ik ook geen hoge verwachtingen wat betreft het heropenen van de zaak", zegt eigenaar Frans Hofsteenge. "We zijn er gelukkig op voorbereid, en hebben een plan klaar hoe we het willen doen de aankomende periode."

Ook wat Hofsteenge betreft kunnen de restaurants best weer open. "Wij kunnen veilig open, met bijvoorbeeld goede ventilatie. De situatie van nu moet niet langer duren. Daarom is de extra steun goed nieuws, want de omzet van afgelopen zomer zijn we nu weer aan het verspelen."

Schade valt relatief mee

Voor de Loohoeve in Schoonloo valt het uitblijven van de versoepelingen iets minder zwaar. De locatie functioneert namelijk ook als hotel. "In totaal kunnen 24 gasten bij ons overnachten." In het restaurant kunnen normaal gesproken veertig mensen. "Die aanwas missen we dus. Het is voor elke ondernemer een strop", zegt Marleen Brouwer. "Iedereen wil open, en we leven daarom ook mee met alle horeca. Gelukkig hebben wij geluk met ons hotel."

Naast de restauranteigenaren is ook de belangenorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kritisch op het huidige beleid. Voorzitter Dirk Beljaarts vindt dat het kabinet de horeca 'in gijzeling houdt'. "En zonder dat daar een wetenschappelijke onderbouwing voor is", reageert hij na afloop van de persconferentie. De belangenvereniging pleit voor ruimere steun voor getroffen horecabedrijven, met een volledige vergoeding van alle vaste lasten gedurende de gedwongen sluiting.