Voetballers tot 27 jaar mogen straks trainen: 'Dat is waanzin'

Minister-president Mark Rutte heeft tijdens de persconferentie van dinsdagavond aangegeven dat de leeftijdsgrens voor sporten in groepsverband wellicht wordt opgerekt naar 27 jaar. Dat is nu 18 jaar. Vanaf half januari moet sporten in groepsverband tot 27 jaar mogelijk zijn.

Rutte hield wel een flinke slag om de arm, want dit besluit is volledig afhankelijk van de mate waarin het coronavirus en de besmettingsaantallen zich ontwikkelen.

Drentse voetbalclubs

Voorzitter Peter Bouws van hoofdklasser VV Emmen verklaart: "Ik vind het allemaal een beetje vreemd. Nu hebben wij het geluk dat wij een jonge selectie hebben, maar er zijn ook clubs waarvan de helft van de selectie boven de 27 is. Dat je die jongens dan allemaal moet teleurstellen, ik geeft het ze te doen."

Aangezien VV Emmen in de hoofdklasse acteert, is de club vanaf halverwege januari ingedeeld in een regionale, halve competitie. Daarbij is op geografie besloten welke teams er tegen elkaar uit komen. Vreemd natuurlijk, want hoe bereiden de Emmenaren zich voor als er niet volledig getraind mag worden? "Daar hebben wij eigenlijk nog geen idee van", verklaart Bouws. Hoe zich dat allemaal gaat ontvouwen, wordt volgens de voorzitter in de aanloop naar januari wel duidelijk. "We hebben sowieso een gedegen voorbereiding nodig om aan die competitie te beginnen."

Vrezen met grote vreze

André Mulder is trainer van Coevorder voetbalvereniging Germanicus. Hij begrijpt heel weinig van het mogelijke besluit van het kabinet: "Dat is toch te zot voor woorden? Hoe komen ze in godsnaam bij 27 jaar? Het is complete waanzin als ik jongens van 29 thuis moet laten, omdat ze niet mee mogen trainen." De ervaren amateurtrainer probeert op creatieve wijze zijn jongens te vermaken: "Het is te doen. Je probeert zo creatief mogelijk te zijn, maar de mooiste spelletjes zijn helaas niet toegestaan. Daarbij moet je denken aan een positiespelletje en aan een partijvorm."

Over een eventuele herstart van de competitie vreest Mulder met grote vrezen: "Ik ben doodsbenauwd dat we in maart nog steeds niet voetballen." En dat zal grote gevolgen hebben: "Ik heb het al eerder gezegd. Voetbal speel je voor je plezier en voor het publiek. Bovendien is de kantine de grootste inkomstenbron van de vereniging."

De trainer is kritisch op het gevoerde coronabeleid: "Rutte zal het allemaal met de beste bedoelingen doen, maar ze hadden veel strenger op moeten treden een paar maanden geleden. Het is nu constant pappen en nathouden. Daar schieten we alleen niks mee op."

'Volstrekt belachelijk'

Hoofdtrainer van tweedeklasser VV Valthermond, Albert Koops, is het met Bouws en Mulder eens: "Het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat ik de ene speler thuis moet laten, terwijl er jongens tot 27 wel mogen komen trainen." Ook Koops heeft angst voor het competitievoetbal op amateurniveau: "Dat gaat een lastig verhaal worden. Voordat er weer publiek bij mag en de kantines de deuren weer mogen openen, zijn we een tijd verder. Ik reken erop dat we de komende maanden sowieso nog niet voetballen. Misschien wel tot april of mei niet."