Gemeente praat weer met werkgroep over nieuwe woonwijk Peize-Zuid

Een nieuwe woonwijk in Peize-Zuid met ongeveer 130 woningen. Al jaren wordt er over gesproken, maar tot een goed uitgewerkt plan komen blijkt lastig. Het proces verdient volgens Vrielink niet de schoonheidsprijs. "Begin 2019 zagen we een plan, maar afgelopen week kregen we een heel ander plan te zien."

In de periode daartussen is er volgens Ton van der Meijs, voorzitter van Dorpsbelangen waar de Werkgroep Peize-Zuid vanuit is ontstaan, meerdere malen contact gezocht met de gemeente, maar er was geen nieuws. "Tot er in september werd gezegd dat de gemeente met ons wilde praten. Er werd bijna een definitief plan gepresenteerd en toen zakte bij ons de broek af."

'Geen verandering op punten die kriebelen'

De hoofdproblemen waar de werkgroep twee jaren geleden samen met de gemeente over heeft gesproken, zijn volgens Van der Meijs niet meer terug te vinden in de huidige plannen van de gemeente. "Dit hebben we al vaker met de gemeente meegemaakt. We willen blijven praten, maar we willen het wel op een nette manier afwerken. Dat we de zaken waarvoor wij staan, ook in de plannen kunnen terugvinden."

Daarmee doelt Van der Meijs op onder andere de verkeersveiligheid op de Achteromweg in Peize. Volgens hem wordt daar te hard gereden en is er veel geluidsoverlast. "De gemeente heeft altijd gezegd dat als we gaan bouwen in Peize-Zuid dat we ook de Achteromweg in die plannen meenemen. Als je dan nu ziet wat ervan terecht is gekomen in het laatste plan, dat is wel jammer", schudt de voorzitter zijn hoofd. "Er is wel wat veranderd, maar niet op die punten waar het nou juist op kriebelt: de snelheid en de geluidsoverlast."

Juist het plan dat deze week door de gemeente is gepresenteerd bij de werkgroep is een goed plan, meent wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen). "Er komt een fietspad naast de Achteromweg, er komt een slinger in de weg en er komt een extra aansluiting. Qua veiligheid zal het beter worden, maar het blijft een weg waar veel verkeer langskomt."

Ton van der Meijs, voorzitter Dorpsbelangen Peize (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Praten met alle inwoners

Hoewel de gesprekken van Werkgroep Peize-Zuid en de gemeente weer op gang zijn gekomen, voelen de bewoners die niet bij een werkgroep zitten zich niet gehoord door de gemeente. Het is iets wat ook de werkgroep heeft aangekaart bij de gemeente. "Wij zijn een werkgroep van ongeveer zeventien omwonenden", legt Vrielink uit. "Deze Werkgroep is onderverdeeld in drie vraagstukken: waterbeheer, verkeer en stedenbouwkundige visie. Wij willen positief meedenken met de plannen voor deze nieuwe woonwijk. Maar er moet door de gemeente ook gecommuniceerd worden met de inwoners die niet in de Werkgroep Peize-Zuid zitten. Dat gebeurt te weinig."

Wethouder Henk Kosters is van mening dat de gemeente bij zulke grote projecten als de nieuwe woonwijk in Peize-Zuid, de inwoners daarin meeneemt. "Vanaf het begin hebben we gezegd dat we een werkgroep gaan maken met omwonenden en met hen zijn we vanaf het begin in gesprek geweest."

Kosters erkent dat het contact met omwonenden het afgelopen jaar 'een beetje verwaterd is'. Dat komt onder andere doordat de gemeente nog niet het hele stuk grond waarop gebouwd wordt in handen heeft. "We zijn nog met één eigenaar in gesprek, er moesten nog allerlei onderzoeken plaatsvinden en het coronavirus speelt ook echt een rol." Begin dit jaar zou de gemeente al met omwonenden praten, maar dit werd uitgesteld door het coronavirus.

Inspreekrecht

Niet alleen de Werkgroep vindt dat er meer gepraat moet worden met, ook twee inwoners die ten zuiden van de nieuwbouwwijk wonen, willen meer bij het project betrokken worden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van drie weken geleden maakten Jos Mastenbroek en Roelof Vochteloo daarom gebruik van hun inspreekrecht.

De heren maken zich zorgen over de plannen van de gemeente. Zich ook verenigen in de werkgroep zagen zij niet zitten. "Ik wil me als individu kunnen uiten", meent Mastenbroek. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld nodigden Mastenbroek en Vochteloo de raads- en collegeleden uit voor een rondleiding in het gebied. Tot nu toe is tot verbazing van Mastenbroek niemand hierop ingegaan.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Jos Mastenbroek (l) en Roelof Vochteloo in Peize-Zuid voor het gebied waar de nieuwe woonwijk gebouwd zal worden. (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

'Waardevol landschap'

Mastenbroek en Vochteloo zijn erg gesteld op het gebied rondom hun beiden huizen. Een natuurrijk gebied waar roofvogels, uilen, vleermuizen en tientallen ooievaars leven, vertelt Vochteloo. "Die dieren maken dit landschap waardevol. Het is het gevoel dat mensen hebben bij dit gebied als het gaat om het wandelen en het buiten zijn."

Het gebied aan de voorkant van zijn huis zal worden bebouwd. Dat er gebouwd wordt, daar heeft hij geen bezwaar tegen. "Een dorp als Peize moet zich ook kunnen ontwikkelen. Het gaat me om wat je bouwt, voor wie en waar je het bouwt." Volgens Vochteloo moet er vooral voor starters gebouwd worden. De huizen die er komen te staan, lijken hem niet geschikt voor starters. Maar het is vooral de hoeveelheid huizen die worden gebouwd die hem tegenstaat. Honderddertig huizen is volgens hem te veel. Hij zet zijn vraagtekens bij de behoefte die er is.

Volgens wethouder Kosters wordt er niet alleen gebouwd voor de behoefte van mensen in Noordenveld, maar ook voor mensen die vanuit de stad Groningen naar de Drentse gemeente willen trekken. "Het is echt niet zo dat we hier meteen 130 woningen neerzetten, het gaat gefaseerd en naar behoefte. Maar ik denk wel, met de kennis van nu, dat er heel veel vraag zal zijn naar woningen in dit gebied." De wethouder is zich ervan bewust dat een stuk natuur moet worden opgeofferd om de plannen door te zetten, maar wil de boomsingels en andere stukken groen zo goed mogelijk bewaren.

Open en transparante communicatie

Mastenbroek hoopt dat de gemeente in de toekomst open en transparant zal communiceren met de inwoners. "Dat je overlegt over je plannen en dat je vraagt wat de omwonenden en inwoners van het dorp ervan vinden. Je moet als wethouder van Gemeentebelangen de belangen van de gemeente dienen. Dat je dan niet met burgers communiceert, dat vind ik zo abnormaal en vreemd."

Na het gesprek met de werkgroepen, denkt wethouder Kosters met nog meer omwonenden in gesprek te gaan. "Daarna gaan we bezig met de voorbereidingen van een bestemmingsplan en zullen er ook meerdere officiële inspraakmomenten komen." Een definitief plan ligt er dus nog niet. Rond de zomer hoopt de wethouder het bestemmingsplan af te hebben. Na de zomer hoopt Kosters, als alles meezit, te beginnen met de verkoop van de eerste woningen. Vanavond zal de gemeenteraad ook over Peize-Zuid praten. Dan gaat het niet over de invulling van het plan, maar over de aan te kopen grond.

