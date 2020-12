Competities topsport weer van start: 'Maar wij zijn sceptisch'

Het kabinet wil toestaan dat sportclubs in de topsportcompetities vanaf 17 december weer gaan trainen en wedstrijden spelen. Dat is goed nieuws voor onder meer handbalclub E & O en korfbalvereniging DOS'46. Althans, dat zou je in eerste instantie denken.

Desondanks staan beide clubs niet meteen te juichen bij de plannen. Clubs in de Korfbal League, waaronder DOS'46 uit Nijeveen, komen donderdag digitaal bij elkaar om meer duidelijkheid te krijgen over wat de komende weken gaat gebeuren.

Vragen, vragen, vragen

"We willen graag weer sporten", zegt voorzitter Haralt Lucas van DOS'46. "Mensen snakken naar topkorfbal, maar het moet wel verantwoord zijn. Fysiek en financieel." Lucas laat weten dat nu nog veel onduidelijk is. "Er komen veel vragen bij mij op. Geldt dit voornemen van het kabinet alleen voor de hoofdmacht? En hoe zit het met het testbeleid? De reisbewegingen? Er komen daarnaast kosten bij kijken. Dat is niet erg, maar worden we gecompenseerd? Voorlopig heb ik meer vragen dan antwoorden."

Sportkoepel NOC*NSF drong al een tijdlang aan op het weer opstarten van de topsportcompetities. Ook het kabinet geeft aan dat trainen en wedstrijden spelen voor de topsport belangrijk is om aansluiting te houden bij de internationale top. Het gaat om de volgende sporten: hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis.

'Meeste clubs willen niet opstarten'

Handbalclub E & O uit Emmen, uitkomend in de eredivisie, heeft net als DOS'46 nog veel vragen. "Wij kunnen niet 1, 2, 3 opstarten", zo luidt de eerste reactie van Coos ter Mors, voorzitter van de technische commissie van E & O. "Vorige week hebben de clubs nog bij elkaar gezeten en daaruit kwam naar voren dat de meeste clubs en spelers ook niet willen opstarten. We hebben veel met studenten te maken. Daaruit blijkt dat we geen profs zijn."

Dat de topsportcompetities weer mogen beginnen, verbaast Ter Mors. "De besmettingen lopen op, maar in zaalsporten mag je weer los. Ik ben er sceptisch over en vraag me af of dit wel handig is. Handbal speel je met je handen en speeksel, het is een contactsport. Er zijn diverse wedstrijden gespeeld waaruit acht besmettingen voortkwamen."

Als de competitie van start gaat, dan is E & O daar waarschijnlijk wel gewoon bij. Ter Mors: "We moeten met de clubs bij elkaar komen om samen een standpunt in te nemen."

Ook de handballers van Hurry-Up uit Zwartemeer, uitkomend in de BeNe-League, mogen weer.