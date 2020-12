Nog eens 3,7 miljard aan steun voor ondernemers: 'Mooi kerstcadeau'

Het extra geld komt boven de 33,7 miljard euro die de steunpakketten tot dusver hebben gekost. De aanvullende steun moet met name bedrijven in de horeca, de reisbranche en de evenementensector helpen te overleven. Dat is volgens het kabinet nodig omdat versoepeling van de coronamaatregelen er voorlopig niet inzit.

De reisbranche krijgt hulp bij het terugbetalen van klanten die afgelopen jaar hun vakantie niet door zagen gaan. Bedrijven gaven daar vaak een voucher voor, maar na een jaar moet alsnog geld worden teruggegeven. Zij kunnen daar binnenkort geld voor lenen van de overheid dankzij een speciale kredietfaciliteit.

'Tussen de wal en het schip'

Mensen die ondanks de bestaande regelingen 'tussen wal en schip dreigen te vallen' kunnen straks bij gemeenten terecht voor hulp om hun huur of hypotheek te blijven betalen. Het gaat dan om bijvoorbeeld zelfstandigen die veel minder opdrachten krijgen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Daar is 130 miljoen euro voor opzij gezet.

Het kabinet verlengt ook de periode waarin ondernemers uitstel van belasting of verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, tot 1 april 2021. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) verwacht dat daardoor nog eens 2,5 miljard euro aan belastingen later zal worden betaald.

'Mooi Kerstcadeau'

De extra steun die het kabinet uittrekt om ondernemers door de crisis te loodsen is een 'mooi kerstcadeau' voor werkend Nederland, concludeert vakbond CNV. Vakcentrale VCP noemt het terecht dat het kabinet kiest voor stabiliteit en rust.

CNV-voorman Piet Fortuin is ervan overtuigd dat met dit nieuwe ondersteuningspakket tienduizenden mensen hun baan kunnen behouden. "Het vaccin is in zicht. We zijn er bijna. Het kabinet neemt nu de juiste beslissing door met dit nieuwe pakket werkenden naar de eindstreep te dragen", zegt hij in een reactie.

De VCP stelt dat het kabinet er goed aan doet de steun voor nu niet af te bouwen, in de hoop ook dat de economie zich in de loop van volgend jaar herstelt. "Voor een versobering van het steunpakket is het nu nog te vroeg."

'Veilige werkplekken belangrijk'

VCP-voorzitter Nic van Holstein wijst er wel op dat het kabinet geen concrete oplossing heeft voor de problemen in bedrijven door de noodzakelijke quarantaine. "Wanneer werknemers in quarantaine moeten geeft dat soms spanning op de werkvloer. Daarom is het van groot belang dat er veilige werkplekken zijn."

CNV roept het kabinet ook op om snel werk te maken van een grootschalig vaccinatieplan. "Het massaal inenten van miljoenen mensen moet nu topprioriteit worden", aldus Fortuin. "De logistiek hiervoor is nog onvoldoende op orde. Dit moet zo snel mogelijk worden geregeld, zodat de economie weer op volle toeren kan draaien."

LTO: 'Verstandig besluit'

LTO Nederland noemt het verstandig dat het kabinet heeft besloten om het lopende steun- en herstelpakket niet af te bouwen. Veel ondernemers in met name de akkerbouw en de glastuinbouw hebben het zwaar

De land- en tuinbouwbedrijven kunnen het eerste kwartaal van 2021 een beroep blijven doen op steunmaatregelen van het kabinet, zoals de NOW-subsidie en de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). LTO heeft in de onderhandelingen met het kabinet naar eigen zeggen ook aangedrongen op voortzetting en uitbreiding van het huidige steunpakket.

Vooral boeren en tuinders die hun producten leveren aan de foodservice-keten hebben het zwaar door de sluiting van de horeca.