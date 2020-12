Vroege kerst voor omgangshuis in Emmen

De vereniging van jonge ondernemers startte vorige maand een actie. "Binnen onze club versterken wij elkaar, maar we willen ook iets teruggeven aan de regio", vertelt Jorieke de Jonge van JCI Emmen.

Helaas vielen vele plannen door het coronavirus in het water. Afwachten tot betere tijden wilde De Jonge niet. Via een partner kreeg hij voor een mooie prijs tulpenbollen, om deze te verkopen voor het goede doel.

"Het omgangshuis gaat ons echt aan het hart", vervolgt De Jonge. "Het werk dat ze doen, en de intensiteit die daarbij komt, is heel bijzonder. Het is echt een uitkomst voor gezinnen in moeilijkheden. Ze creëren een veilige plek, waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt."

De vrijwilligers van het Omgangshuis zijn blij met de steun (Rechten: Wesley Pieterse)

Fotoboeken

De Jonge vroeg initiatiefnemer Jenny Wijntje van het omgangshuis om een wensenlijstje. Die wensen gingen vandaag in vervulling. Er kwam een stapel cadeaus, een nieuwe koffiemachine en een mooi cheque. "Van de cheque wil Jenny een fotocamera kopen. Daarmee kunnen herinneringen van de kinderen vastgelegd worden in fotoalbums, die ze dan krijgen. Uit zulke ideeën blijkt maar weer dat we het goede initiatief gesteund hebben."

Contact herstellen

Het omgangshuis werd in oktober 2019 geopend. Het is een plek waar gezinnen met problemen terecht kunnen zodat de kinderen hun ouders of grootouders kunnen zien, met als doel het contact te herstellen.

