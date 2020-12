Nederlanders googelden dit jaar massaal naar het coronavirus

Nederland was dit jaar in de ban van corona (Rechten: ANP/Bart Maat)

Waar zochten Nederlanders dit jaar massaal naar op internet? Al in januari bleek dat 'coronavirus' populair was, blijkt uit een analyse van Pricewise op basis van Google Trends. Ook over het gehele jaar zochten we het vaakst naar het virus.

Daarna volgen de onderwerpen 'RIVM' en 'Verkiezingen Amerika'.

Toen in januari het nieuws naar buiten kwam dat het coronavirus overdraagbaar is, zochten we al massaal naar het virus op het wereldwijde web. Daarna hield Nederland dit zoekgedrag vast. Zo stond 'desinfecterende handgel' in de top-3 van februari.

Voorjaar

In maart was corona al helemaal een populair onderwerp op Google. Zo zochten Nederlanders het meeste op 'persconferentie', 'scholen dicht' en 'coronakaart Nederland'. Later in het voorjaar waren 'Koningsdag thuis', en het voedingssupplement 'resveratrol', dat zou helpen na een coronabesmetting, immens populair.

Maar niet het hele jaar zochten Nederlanders naar corona-onderwerpen. In de zomer van dit jaar kwamen weer andere onderwerpen naar voren. Zo was 'Naya Rivera', de Glee-actrice die vermist was geraakt na een boottochtje met haar 4-jarige zoontje, dé favoriet van juli.

Meer dan corona

In augustus stond de term 'Beiroet' het hoogst in de ranglijst. In de haven van de Libanese hoofdstad was een grote explosie. Die werd veroorzaakt door 2.700 ton ammoniumnitraat dat jaren terug in beslag was genomen en in de haven was opgeslagen. BN'er Famke Louise topte de lijst in september, nadat zij in het nieuws kwam na de actie #IkDoeNietMeerMee, waar zij met anderen kritiek uitte op het coronabeleid van het kabinet

In het najaar van 2020 bleken de Amerikaanse verkiezingen een populaire zoekterm. Ook 'Black Friday' en 'Sinterklaasjournaal' was in trek.

Toiletpapier

Ook maakte Google bekend welke vragen gebruikers dit jaar vooral invoerden. Zo zochten mensen naar antwoorden op de vragen 'Wat is een lockdown?', 'Waarom hamsteren we wc-papier?', 'Waarom zijn cornflakes uitgevonden?' en 'Wat is een transgender?'.

Het populairste tv-programma waar Nederland naar zocht, was 'Boer zoekt Vrouw'.

