PVV: N33 niet twee keer per jaar helemaal dicht voor onderhoud

Het is van de gekke dat de N33 nog steeds dicht moet voor regulier onderhoud. Dat vindt de PVV in Provinciale Staten. Rijkswaterstaat besloot onlangs om de autoweg niet zes keer per jaar gedeeltelijk, maar twee keer per jaar een weekeinde helemaal af te sluiten voor onderhoud.

PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten: "Dit suggereert, dat dit een verbetering is. De N33 is de verbindingsweg van Drenthe met het industriegebied bij de Eemshaven en via de A7 met Noord-Duitsland. We kunnen toch niet accepteren, dat deze belangrijke doorgangsweg, twee keer per jaar gedurende het weekeinde volledig wordt afgesloten?"

Uppelschoten wil van Gedeputeerde Staten weten of ze tevreden zijn met deze oplossing. "De gevonden oplossing is ongetwijfeld handig en financieel gunstig voor de aannemer, die de weg onderhoudt, maar in een maatschappij waar mobiliteit heel belangrijk is kan een belangrijke weg als de N33 toch niet afgesloten worden, omdat dit de laagste onderhoudskosten oplevert voor de aannemer?", zo schrijft de PVV-fractievoorzitter.

Gewoon gedeeltelijk open houden

Volgens Uppelschoten kan de weg prima beurtelings afgesloten worden. Eerst de linkerweghelft terwijl er op de rechterhelft gewerkt wordt en vervolgens andersom. Maar volgens Rijkswaterstaat is dat te onveilig voor de wegwerkers. De N33 heeft geen vluchtstroken en de ruimte tussen de linkerweghelft en de middenvangrail is zeer krap. Daarom moet de hele weg dicht.

Uppelschoten wil dat GS bij Rijkswaterstaat gaat aandringen op het openbreken van het onderhoudscontract voor de weg. Poort van Noord (aannemer BAM en een pensioenfonds) hebben daarin bedongen dat de N33 tijdens onderhoud helemaal mag worden afgesloten.

