Niet meer bankhangen, maar buiten sporten in Beweegpark Peize

"Er zijn veel mogelijkheden om binnen te sporten, maar in Peize zijn er ook veel bootcamp- en hardloopclubs", legt Laurens Bloem van Stichting Peize in Beweging uit. "Zo'n buitenplek om te sporten is prachtig. Het is hartstikke gezond." Het beweegpark is een initiatief van de stichting, verengingen en scholen in de buurt. "Nederlanders zijn kampioen zitten, maar dit park moet juist stimuleren om te gaan sporten."

Trainingen

Om ervoor te zorgen dat dit park wel gebruikt zal worden door jong en oud, is gezorgd voor een goede ondergrond en een goede uitleg van de toestellen. "Overal zit een QR-code op, zo kun je de uitleg op je mobiel krijgen", legt Bloem uit. "Daarnaast verzorgen we een opening voor onder andere alle partners; verengingen en scholen in Peize. Een jaar lang kunnen ze trainingen krijgen, zodat er per verenging ook één iemand geschoold is en het aan zijn of haar verenging dit aan te bieden."

Bloem is blij dat het park juist nu in de coronaperiode klaar voor gebruik is. Er is volgens hem een toename aan mensen die zelf gaan sporten in plaats van in team- of verengingsverband. Bij het beweegpark kunnen mensen zelf weten wanneer ze gebruikmaken van de toestellen. De droom van Stichting Peize in Beweging is dat jong en oud niet stil komt te zitten.