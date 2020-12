Ex-Statenleden Forum: 'Waterstofproductie vergt te veel groene stroom'

De vier onafhankelijke Provinciale Statenleden (ex-Forum voor Democratie) zijn zich "rot geschrokken" van de hoeveelheid stroom die nodig is om in het noorden in nieuwe fabrieken waterstof te maken. 35 procent van het landelijke stroomverbruik zal nodig zijn, zeggen kritische wetenschappers. Daarvoor zullen er enorme windparken op zee moeten komen, want anders is er onvoldoende stroom om groene waterstof te maken, zo zeggen de vier.

"Hiermee wordt de haalbaarheid, betaalbaarheid en het maatschappelijk draagvlak op het spel gezet", schrijven de vier in Statenvragen. Hoeveel windmolens en zonnepanelen zijn er echt nodig?

Behoudendere aanpak

Thomas Blinde namens de vier: "Hoogleraar Ernst Worrell beticht de huidige politiek in het Noorden zelfs van 'vastzitten in het denken'. Hij stelt een behoudendere en logischere aanpak voor. De door Shell gedomineerde waterstofaanpak zal namelijk alleen al in de Noordzee betekenen dat daar twee keer zoveel windturbines geplaatst moeten worden als nu reeds voorzien. Maar een kniesoor die zich om deze wateren bekommert natuurlijk."

De vier Statenleden vinden het onbegrijpelijk dat het college van GS waterstof maar wil blijven subsidiëren in de mate waarmee ze dat nu doet. Ze schrijven cynisch dat het college van GS daarbij feitelijk Shell subsidieert, de organisatie die wereldwijd bekendstaat voor haar 'geldgebrek'.

Waterstoffabriek Emmen

Statenlid Thomas Blinde schrok ook over de discussie in PS over een subsidie van 1,6 miljoen euro voor een waterstoffabriek in Emmen. Die discussie vond plaats op het moment dat de vier Statenleden - van toen nog Forum voor democratie - met commissaris van de Koning Jetta Klijnsma in gesprek waren over hun uitstappen uit Forum en hoe politiek nu verder te gaan. Anders hadden Blinde en de andere drie onafhankelijke Statenleden in dat debat waarschijnlijk hun zorgen al geuit.

Niet in lege zoutkoepels

En dan is er nog het plan om waterstof op te slaan in lege zoutkoepels. Dat kan volgens Blinde helemaal niet. "Ons uitermate goede gasnet is enkel geschikt te maken voor transport van waterstof door een peperdure plaklaag aan te brengen in de buizen. Dit omdat waterstofmoleculen veel kleiner zijn dan gasmoleculen." Daarmee wil Blinde maar zeggen: waterstof kan helemaal niet in poreuze zoutkoepels.

Wat de koers van de vier onafhankelijke Statenleden over verduurzaming en vergroening van onze energie betreft: er is niets veranderd sinds hun vertrek uit Forum. We willen met z'n allen veel te snel en met te dure en verkeerde plannen van olie en gas af. Net zo conservatief als voorheen dus.

