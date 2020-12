Vliegveld Eelde krijgt meer tijd

Groningen Airport Eelde kan voorlopig open blijven. Dat is de insteek van gedeputeerde Cees Bijl als aandeelhouder van de luchthaven namens de provincie Drenthe, zo zei hij in een Statencommissie. De Partij voor de Dieren en D66 hadden om een debat gevraagd om Bijl input te geven voor de aandeelhoudersvergadering van Groningen Airport Eelde, die morgen plaatsvindt.

Maar tot grote besluiten zal het dan niet komen. De agenda van de aandeelhoudersvergadering is beperkt omdat er nog gesprekken lopen met de minister. Zo heeft Groningen Airport Eelde jaarlijks zes tot acht miljoen euro van het Rijk nodig voor onderhoud en beheer, zonder dat geld kan de luchthaven niet overleven. Minister Van Nieuwenhuizen reageerde daarop in eerste instantie afwijzend, maar gedeputeerde Bijl ziet nog wel mogelijkheden.

Waar gaan de krenten in de pap naartoe?

"We zitten volgende week samen met Groningen Airport Eelde en de luchthaven in Maastricht voor de tweede keer om tafel met de minister. Die wil een nationaal systeem van luchthavens, waar ook Groningen en Maastricht deel van uitmaken. Het zijn de twee luchthavens die buiten de Schiphol Group vallen", legt Bijl uit. "Het kan niet zo zijn dat de krenten uit de pap terechtkomen bij Schiphol en de rest naar Groningen en Maastricht toe gaat."

"De Schiphol Group drijft op de KLM en de KLM drijft op steun van het Rijk. Indirect is het kabinet bezig om de luchthavensector te ondersteunen. Wij missen dat gelijke speelveld", meent de gedeputeerde. "Als de levertransplantaties in het UMCG, waarvoor Groningen Airport Eelde belangrijk is, van nationaal belang zijn, dan is de vraag; hoe los je dat op? Misschien moet je dan naar een ander ministerie. Dat is de zoektocht die we nu maken."

Eind volgend jaar conclusie

Bijl wil dan ook nu nog geen conclusies trekken over de toekomst van de luchthaven. We kunnen niet tot in de lengte van jaren de verliezen blijven afdekken. Maar laten we eerst kijken wat het overleg met deze minister en het volgende kabinet oplevert en pas eind volgend jaar een conclusie trekken", aldus Bijl.

Hij zal morgen tijdens de aandeelhoudersvergadering akkoord gaan met de exploitatiebegroting van de luchthaven. "Dat is nodig om het licht aan te houden", stelt de gedeputeerde. Groningen Airport Eelde komt dit jaar uit op een tekort van twee miljoen euro, voor volgend jaar wordt een tekort van 1,7 miljoen euro verwacht.

Een meerderheid van de fracties ondersteunt het plan om geld, dat nog over is uit het routefonds dat vier jaar geleden werd ingesteld, te gebruiken als overbrugging. Maar nieuwe investeringen zoals bijvoorbeeld in een nieuwe brandweerkazerne blijven voorlopig uit. "De veiligheid moet natuurlijk gewaarborgd zijn, maar er moet eerst duidelijkheid komen over de toekomst", aldus Bijl.

Aandeelhouders

Een aantal partijen waaronder de PVV en Forum voor Democratie willen ook de provincie Friesland bij Groningen Airport Eelde betrekken als aandeelhouder. Bijl staat daarvoor open en ziet het aandeelhouderschap van FB Oranjewoud als een voorportaal van meer Friese betrokkenheid.

De gemeente Assen wil van de aandelen af en die worden na de aandeelhoudersvergadering van morgen aangeboden. Het is nog onduidelijk wat daarmee gaat gebeuren. "We zitten er nog op te broeden", vertelt Bijl. "We hebben wel gezegd dat we voorzichtig zijn en geen nieuwe aandeelhouders willen waar we niet op zitten te wachten. Een nieuwe aandeelhouder zou bijvoorbeeld de Schiphol Group kunnen zijn of overheden die direct betrokken zijn bij het belang van infrastructuur."

Lees ook: