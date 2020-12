115 nieuwe besmettingen en vier ziekenhuisopnames gemeld in Drenthe

In Drenthe zijn in de afgelopen dag 115 nieuwe positieve tests vastgesteld. Ook zijn vier inwoners van onze provincie opgenomen in het ziekenhuis, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Gisteren werden nog 71 nieuwe besmettingen gemeld.

De Drenten met corona die zijn opgenomen in het ziekenhuis, komen uit gemeenten Emmen, Hoogeveen, Aa en Hunze en Midden-Drenthe. Er zijn geen overlijdens gemeld.

Hoogeveen

De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeente Hoogeveen (29). Daarna volgen Emmen (16) en Aa en Hunze (10). In elke Drentse gemeente werden de afgelopen 24 uur minimaal vier nieuwe besmettingen vastgesteld.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 09-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 361 (+10) 2 (+1) 1 Assen 1108 (+6) 22 8 Borger-Odoorn 477 (+6) 10 9 Coevorden 642 (+7) 22 7 Emmen 2431 (+16) 57 (+1) 32 Hoogeveen 1033 (+29) 34 (+1) 15 Meppel 550 (+8) 13 5 Midden-Drenthe 532 (+8) 11 (+1) 3 Noordenveld 342 (+7) 8 14 Tynaarlo 423 (+4) 13 12 Westerveld 234 (+6) 10 5 De Wolden 430 (+8) 17 6 Onbekend 12 0 0

Zo ziet de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen er sinds 28 februari dit jaar uit in Drenthe:

Landelijk

Bij het RIVM zijn 6.589 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 421 meer dan gisteren. Ook werden er 66 overleden covid-patiënten gemeld.

Er zijn 194 nieuwe coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Op de ic's werden 36 nieuwe patiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 1.684 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. Gisteren waren dat er nog 1.700.

Ziekenhuiscijfers

Volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) liggen in de Drentse ziekenhuizen vandaag 30 coronapatiënten, van wie acht op de ic. Ook hebben de ziekenhuizen in het Noorden momenteel 62 covid-patiënten overgenomen uit andere regio's in Nederland.

Het is niet bekend hoe de verdeling van de patiënten over de Drentse ziekenhuizen is. Zorggroep Treant laat weten dat het twintig ziekenhuisbedden aanbiedt voor coronapatiënten op locatie Scheper in Emmen. Veertien van die bedden staan op de verpleegafdeling, de andere zes op de intensive care. In woonzorgcentrum De Horst in Emmen heeft Treant 30 bedden ingericht voor mensen met het coronavirus.

Aantal coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen volgens Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) 9 november: 29 patiënten, van wie 11 op ic 11 november: 30 patiënten, van wie 11 op ic 13 november: 26 patiënten, van wie 10 op ic 16 november: 25 patiënten, van wie 10 op ic 18 november: 32 patiënten, van wie 11 op ic 20 november: 24 patiënten, van wie 8 op ic 23 november: 28 patiënten, van wie 8 op ic 25 november: 24 patiënten, van wie 7 op ic 27 november: 27 patiënten, van wie 9 op ic 30 november: 29 patiënten, van wie 8 op ic 2 december: 28 patiënten, van wie 7 op ic 4 december: 25 patiënten, van wie 9 op ic 8 december: 31 patiënten, van wie 9 op ic 9 december: 30 patiënten, van wie 8 op ic

